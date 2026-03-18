Inauguration des nouvelles installations de la pédiatrie et du Centre naissance-famille de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Grâce notamment aux investissements du gouvernement du Québec, le service de pédiatrie et le Centre naissance-famille de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, à Victoriaville, inaugurent aujourd'hui leurs nouveaux locaux. Il s'agit d'une modernisation majeure qui permettra d'améliorer l'accessibilité des soins de proximité dans la région tout en offrant des espaces modernisés et adaptés aux besoins des enfants, des familles et du personnel.

La ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, soulignent l'importance de cette modernisation pour les familles et les enfants de la région de Victoriaville.

Ce projet, qui représente un investissement de 5,65 millions $, a consisté à moderniser complètement la pédiatrie et le Centre Naissance-Famille. Outre les investissements du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et du ministère de la Santé et des Services sociaux, les partenaires de la communauté y ont contribué à hauteur de 3,7 millions $, notamment la Fondation À Notre Santé, la Fondation Les amis d'Elliot, la Fondation Jacques et Michel Auger, Desjardins et Enfant Soleil.

Le Centre naissance-famille, consacré aux accouchements et à la néonatalogie, est doté, entre autres :

d'espaces agrandis et fonctionnels, dont une salle pour jumeaux et une autre pour isolement;



d'une salle de réanimation optimisée, d'une zone pour bains des nouveau-nés et une pour la préparation des biberons et du lait maternel exprimé;



d'une cuisinette pour les parents;



de 13 salles pour les accouchements et de 2 chambres d'appoint;



de 6 chambres en néonatalogie, dont un espace plus grand pour les jumeaux.

Le service de pédiatrie a pour sa part été doté de chambres agrandies avec fauteuils-lits pour les parents et de deux salles de traitement avec de nombreux éléments visuels apaisants pour distraire les enfants. Son poste infirmier a également fait l'objet d'un réaménagement pour une meilleure surveillance et plus de sécurité.

Citations :

« Ce projet témoigne de notre désir de rehausser la capacité d'accueil des services en région et de moderniser nos infrastructures. En le concrétisant, nous avons réaffirmé notre volonté de moderniser ces services pour mieux répondre aux besoins des familles, notamment en leur offrant plus de confort, de confidentialité et de proximité et en favorisant la présence parentale auprès des enfants. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« Pour les familles de la région victoriavilloise, ce projet représente la possibilité de bénéficier de soins et de services mieux adaptés à leur réalité, dans un milieu moderne, sécuritaire et humain. Pensés pour les parents et les enfants, ces nouveaux locaux permettront également d'offrir aux équipes qui y travaillent chaque jour des conditions favorisant la qualité et la fluidité des soins, de même que plus de sécurité et d'ergonomie, tout en demeurant encore plus attractifs pour la main-d'œuvre. Je me réjouis de ce geste d'avenir qui tient compte des besoins en pleine évolution du Centre-du-Québec. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Nicolet-Bécancour

Faits saillants :

Les nouveaux locaux de pédiatrie sont accessibles depuis mai 2025 et le Centre naissance-famille, depuis janvier 2026. Pendant la durée des travaux, tous les services ont été relocalisés, permettant de maintenir l'offre à la population.

L'équipe du Centre naissance-famille, comme celle de la pédiatrie, est composée notamment d'infirmières, d'infirmières auxiliaires, de médecins, d'externes, de résidents et résidentes et de préposés et préposées aux bénéficiaires.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable, Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Cellulaire : 514 554-4170