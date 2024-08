Inauguration des maisons unimodulaires installées à Maria pour loger des travailleurs du milieu de la santé

MARIA, QC, le 27 août 2024 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, accompagnée de la députée de Bonaventure et adjointe gouvernementale au ministre de la Santé, Mme Catherine Blouin, a inauguré les huit maisons unimodulaires construites pour le compte de la Société d'habitation du Québec (SHQ) et installées à Maria pour loger rapidement des travailleurs de la santé venant de l'étranger. L'entrée des occupants se fait de façon progressive. Des infirmiers diplômés hors Canada ont d'ailleurs été les premiers à s'installer dans ces maisons en juin.

L'événement s'est déroulé en présence également du maire de Maria, M. Jean-Claude Landry, du président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, M. Jean St-Pierre, et de la directrice générale de l'Office d'habitation de Baie des Chaleurs, Mme Sandra Leblanc.

En tant que promoteur du projet, la SHQ demeure propriétaire des maisons, qu'elle loue au CISSS de la Gaspésie au bénéfice de ses travailleurs. Quant aux deux terrains utilisés, ils appartiennent à la Municipalité de Maria.

Construites en usine, ces maisons ont été livrées et installées sur le site dans un délai approximatif de 9 mois avec tout le mobilier intégré et les emplacements pour les électroménagers. Le CISSS de la Gaspésie fournit pour chacune des maisons modulaires : appareil de cuisson, micro-onde, réfrigérateur, fauteuils, laveuse-sécheuse, lits, vaisselle, literie, serviettes, luminaires. La câblodistribution, le chauffage et l'électricité seront inclus dans le loyer.

« En ouvrant la voie à la construction à plus grande échelle d'habitations modulaires hautement préfabriquées, nous ajoutons une solution additionnelle en vue de construire davantage et plus vite. Les initiatives en Gaspésie - particulièrement à Maria, où nous inaugurons aujourd'hui de nouvelles maisons unimodulaires -, à Fermont et dans Charlevoix ont préparé le terrain pour une autre solution innovante qui nous aidera à loger plus de ménages dans toutes les régions. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Dans le contexte actuel que nous traversons de pénurie de main-d'œuvre au sein de notre système de santé, il est crucial de trouver des solutions innovantes et rapides pour combler les besoins majeurs en personnel qualifié et compétent. Je me réjouis que la communauté de Maria se soit mobilisée autour de cette initiative, avec l'appui de notre gouvernement. Au bout du compte, cela signifie un meilleur accès aux soins pour les citoyennes et les citoyens, dans leur propre milieu de vie, ce qui est une priorité pour la population québécoise. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ces maisons unimodulaires répondent concrètement à la rareté de logements dans notre région. Elles offrent également une solution qui sort de l'ordinaire puisqu'elle est adaptée à notre réalité, en plus d'être rapide et efficace. On attire ainsi des professionnels de la santé chez nous, tout en leur permettant de découvrir la Gaspésie : c'est donc bénéfique sur différents plans! »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure et adjointe gouvernementale au ministre de la Santé

« Le conseil municipal de Maria s'est mobilisé rapidement en milieu d'été 2023 afin de rendre possible l'installation de ces maisons modulaires. Pour nous, il était important d'offrir ces logements aux travailleurs de la santé venant de l'étranger. Nous souhaitons la bienvenue à ces infirmières et infirmiers qui viennent aider à pallier la pénurie de main-d'œuvre que nous connaissons. »

Jean-Claude Landry, maire de Maria

« Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, nous devons tout faire en notre possible pour trouver des solutions aux enjeux qui s'ajoutent à cette rareté. Chez nous, en Gaspésie, le manque de logements est l'un de ces enjeux. Avec l'ajout de 16 maisons unimodulaires, dont les 8 ici, à Maria, on vient faire une réelle différence dans notre capacité de loger la main-d'œuvre de façon transitoire et d'ainsi solidifier notre capacité à assurer une offre de soins et de services de qualité aux Gaspésiens et aux Gaspésiennes. »

Martin Pelletier, président-directeur général du CISSS de la Gaspésie

En plus de ces maisons à Maria , un projet similaire à Gaspé permettra d'accueillir des locataires dès la fin de l'été. D'autres initiatives en matière d'habitations unimodulaires ont également été concrétisées à Fermont et dans Charlevoix.

