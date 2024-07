SKIDEGATE, BC, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Les aînés du conseil de bande et les familles de Skidegate ont maintenant accès à 24 logements abordables grâce à l'inauguration d'un nouveau complexe de logements locatifs dans la réserve.

Situé au 848 Highway 16, à Skidegate, Haida Gwaii, l'immeuble est un complexe de deux étages adjacents au centre de mieux-être Skidegate, qui offre aux locataires un accès direct à des services adaptés à la culture. L'immeuble comprendra également des œuvres d'art représentant deux clans haïdas, Corbeau et Aigle, pour célébrer la culture haïda. Les logements comprennent des logements d'une et de deux chambres, dont un coin-détente. Les loyers sont proportionnés au revenu.

En plus d'un solide engagement communautaire, le conseil de bande de Skidegate a participé activement à la conception du nouvel immeuble, qui met l'accent sur la vie communautaire traditionnelle.

Les nouveaux logements sont le fruit d'un partenariat entre le gouvernement fédéral, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement et de Services aux Autochtones Canada, la Province, par l'entremise de BC Housing, le conseil de bande de Skidegate et la Xaayda Naay Haida House Society, qui exploitera l'immeuble.

Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

5 millions de dollars du gouvernement provincial, par l'intermédiaire du fonds Building BC : Indigenous Housing Fund, qui versera également environ 420 000 $ en financement d'exploitation annuel;

1,4 million de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Programme d'aide au logement en Colombie-Britannique de Services aux Autochtones Canada;

2 millions de dollars en financement conjoint au titre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

« Nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec la Première Nation Skidegate pour cet ensemble résidentiel qui offrira à un plus grand nombre d'aînés et de familles un chez-soi sûr et abordable ainsi que des services qui honorent leurs traditions. Nous serons toujours là pour soutenir ce type de projets qui soutiennent les peuples autochtones et qui peuvent transformer les communautés pour les générations à venir. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet ensemble résidentiel montre à tout le pays ce qui peut être accompli lorsque les Premières Nations montrent la voie et que tous les ordres de gouvernement sont là pour les soutenir. Il offre des logements sûrs et durables à la communauté, tandis que la conception souligne l'importance du corbeau et de l'aigle dans la culture haïda. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Une véritable réconciliation repose sur des mesures concrètes. En utilisant les connaissances et l'expertise du Conseil de bande de Skidegate, des logements neufs et abordables sont offerts aux familles de la Première Nation Skidegate. Des partenariats comme celui-ci montrent comment les gouvernements peuvent travailler ensemble pour résoudre la crise du logement et, ainsi, assurer le bien-être des populations autochtones dans toute la province. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Le complexe de Xaayda Naay fournira 24 logements abordables indispensables à des membres de notre population grandissante. Je suis heureux que cet ensemble soit achevé et que nous puissions accueillir des aînés et des familles dans un espace chaleureux et accueillant, bâti sur des assises culturelles solides. Le complexe répond également à un objectif majeur, celui d'accroître le parc de logements et de construire davantage de logements. Grâce à Xaayda Naay, nous renforçons notre communauté et améliorons la qualité de vie, avec l'aide de BC Housing et de Services aux Autochtones Canada. » - Billy Yovanovich, conseiller en chef, Conseil de bande de Skidegate

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Programme d'aide au logement en Colombie-Britannique de Services aux Autochtones Canada a fourni 65,5 millions de dollars en 2023-2024 pour la construction ou la rénovation de 671 logements dans des communautés des Premières Nations en Colombie-Britannique.

Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la province a offert près de 78 000 logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont près de 400 sur la côte nord. Dans le cadre du programme provincial Building BC: Indigenous Housing Fund, environ 1 565 logements, y compris ceux de Skidegate , ont accueilli leurs premiers occupants ou sont en construction ou en cours d'aménagement en Colombie-Britannique depuis 2018.

L'Indigenous Housing Fund est un investissement provincial de 1,7 milliard de dollars visant à construire 3 500 logements pour les Autochtones, dans les réserves et hors réserves.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour savoir comment Services aux Autochtones Canada aide les Premières Nations à offrir des logements durables dans les réserves, consultez le site : https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100010715/1521125087940.

Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for People du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le communiqué https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://strongerbc.gov.bc.ca/fr/housing/.

