SWIFT CURRENT, SK, le 28 août 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates pour réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont annoncé un investissement conjoint de 1 million de dollars pour la construction de quatre logements abordables à Swift Current. Ces logements sont destinés à des personnes ayant de lésions cérébrales et à des personnes âgées en situation d'itinérance. Le financement est versé dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la Stratégie nationale sur le logement;

L'ensemble comprend deux logements accessibles d'une chambre et deux studios exploités par Prairie Pioneers Independent Housing (PPIH). Il s'agit de logements sûrs et abordables qui contribuent à la qualité de vie générale des locataires au sein de leur communauté d'origine.

Les logements d'une chambre comprennent une petite cour qui offre un environnement tranquille aux personnes ayant des lésions cérébrales. Les deux studios servent de logements de transition pour les personnes âgées en situation d'itinérance, pendant que l'organisme travaille avec les locataires pour leur trouver un logement permanent.

Les quatre logements seront tous occupés d'ici septembre. Ils sont accessibles pour soutenir la location à long terme et répondre aux besoins des futurs locataires qui bénéficieraient de ces logements. Depuis 2007, la Saskatchewan Housing Corporation a travaillé avec PPIH à l'aménagement de 105 logements abordables à Swift Current.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée et réfléchie. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif afin de réduire les coûts et de construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Chacun mérite un endroit sûr qu’il peut appeler chez soi. Grâce à notre travail avec les partenaires locaux ici à Swift Current, nous rendons cela possible pour les personnes qui en ont le plus besoin. C’est un pas important, et nous allons poursuivre nos efforts pour que davantage de Canadiens aient accès à un logement sûr et abordable sur lequel ils peuvent compter. » – L’honorable Buckley Belanger, secrétaire d’État (Développement rural) et député fédéral de Denesthé—Missinippi—Churchill River

« Nous sommes déterminés à accorder la priorité aux ensembles de logements inclusifs qui répondent aux besoins de toute la population de la Saskatchewan, y compris les personnes ayant des lésions cérébrales et les personnes âgées en situation d'itinérance. Ce nouvel ensemble résidentiel offre des logements sûrs et stables qui favorisent la santé et l'autonomie à long terme. Nous sommes fiers de l'achèvement de cet ensemble résidentiel et de l'ajout d'autres logements avec services de soutien dans la collectivité de Swift Current. » - L'honorable Terry Jenson, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

En 2019, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente dans le cadre de la SNL. L' entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 610 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.

et de la ont conclu une entente dans le cadre de la SNL. L' prévoit un investissement de 610 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. Le Rental Development Program offre un financement en capital ponctuel sous forme de prêt-subvention pour aider à l'aménagement de logements locatifs abordables destinés aux ménages à faible revenu. Ce programme est financé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la Saskatchewan Housing Corporation (SHC).

offre un financement en capital ponctuel sous forme de prêt-subvention pour aider à l'aménagement de logements locatifs abordables destinés aux ménages à faible revenu. Ce programme est financé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la Saskatchewan Housing Corporation (SHC). Le gouvernement de la Saskatchewan investit 5 millions de dollars dans le Rental Development Program afin que nous puissions nous associer à des fournisseurs de logements pour aménager de nouveaux logements avec services de soutien pour les personnes qui ont besoin de soutien supplémentaire pour vivre de façon autonome. Il s'agit notamment des personnes à faible revenu, ayant une incapacité physique, une déficience cognitive, une maladie mentale ou des dépendances, ainsi que de personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y trouver.

investit 5 millions de dollars dans le Rental Development Program afin que nous puissions nous associer à des fournisseurs de logements pour aménager de nouveaux logements avec services de soutien pour les personnes qui ont besoin de soutien supplémentaire pour vivre de façon autonome. Il s'agit notamment des personnes à faible revenu, ayant une incapacité physique, une déficience cognitive, une maladie mentale ou des dépendances, ainsi que de personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y trouver. Prairie Pioneers Independent Housing (PPIH) est un organisme de logement à but non lucratif qui offre des options de logement abordable principalement pour les personnes âgées. Depuis plusieurs années, il héberge et soutient des personnes âgées souffrant de lésions cérébrales (ou ayant des besoins similaires) en partenariat avec les autorités régionales de la santé. Ces organisations ont constaté que le succès réside dans le fait que les personnes ayant des lésions cérébrales occupent des logements sûrs, abordables et tranquilles, qui inspirent la dignité et la sécurité.

