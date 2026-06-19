Inauguration de logements abordables pour les étudiants de l'Université du Québec à Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) soulignent aujourd'hui l'inauguration d'un immeuble de 25 logements destinés à 100 étudiants qui fréquentent cette institution à Rimouski. Il s'agit d'un investissement totalisant plus de 11,7 millions de dollars.

L'UQAR a bénéficié d'une subvention de près de 7,5 millions de dollars par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Cette somme découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des investissements équivalents annoncés par Québec.

L'immeuble comprend 25 logements de 4 chambres meublés, un local de buanderie et des espaces communs conviviaux. Le loyer inclut les coûts d'électricité, de chauffage et d'eau chaude.

Citations :

« Les étudiants du Québec méritent de se concentrer sur leurs études, pas sur leur recherche de logement. C'est exactement pourquoi notre gouvernement agit. Ce projet en est la preuve: en travaillant main dans la main avec nos partenaires, on a livré plus de logements abordables pour les étudiants, concrètement, là où les besoins sont réels. Et on va continuer, parce qu'un étudiant bien logé, c'est un étudiant qui réussit. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à mettre en place des solutions locales aux défis en matière de logement. L'inauguration d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les administrations municipales collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Offrir des logements abordables aux étudiants, c'est investir directement dans leur réussite et dans l'attractivité de nos régions. Avec des milieux de vie modernes et accessibles, nous donnons aux jeunes les conditions nécessaires pour étudier, s'établir et contribuer pleinement à leur communauté. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« L'inauguration des nouvelles résidences étudiantes au campus de Rimouski, qui porte à 450 le nombre total de places disponibles, est une excellente nouvelle pour notre communauté étudiante. Ces nouveaux logements représentent des milieux de vie déterminants pour l'intégration et la réussite des étudiantes et étudiants et permettent également de laisser derrière nous les difficultés en matière de logement étudiant traversées au cours des dernières années à Rimouski. L'UQAR tient à remercier les gouvernements du Canada et du Québec et nos généreux donateurs pour leur appui dans ce projet. »

François Deschênes, recteur de l'Université du Québec à Rimouski

Faits saillants :

La Fondation de l'UQAR a accordé plus de 2,7 millions de dollars pour la réalisation de ce projet. Logements étudiants de l'UQAR y a pour sa part contribué à hauteur de 250 000 $.

Le ministère des Finances du Québec a octroyé un prêt de 1,2 million de dollars pour ce projet.

Au total, l'UQAR a inauguré 134 chambres supplémentaires, portant sa capacité d'hébergement à plus de 450 étudiants.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]