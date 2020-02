Inauguration de la résidence pour personnes âgées Vermilion, fraîchement rénovée

VERMILION, AB, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta et élargissent l'offre de logements abordables pour les aînés de Vermilion grâce à l'ouverture de la résidence Vermilion Valley Lodge.

La résidence rénovée, située à 200 kilomètres à l'est d'Edmonton, offre des logements plus modernes et abordables aux aînés à faible revenu. Avec ses 124 logements, la résidence offre des soins à domicile et d'autres services et commodités pour que les aînés puissent continuer à vivre en toute sécurité et de manière autonome dans la collectivité de leur choix.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement en Alberta, en ont fait l'annonce de la grande ouverture.

« Les personnes âgées ont apporté de nombreuses contributions à notre société. S'assurer qu'elles disposent d'un logement sûr et abordable est une façon de leur redonner. C'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer l'achèvement de la rénovation du Vermilion Valley Lodge, un élément essentiel de la communauté qui permettra aux personnes âgées à faible revenu de vieillir de façon autonome près de leur famille et de leurs amis à Vermilion. » -- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Grâce à l'ouverture de la résidence Vermilion Valley Lodge fraîchement rénovée, les aînés de la région disposent maintenant d'un plus grand choix de logements modernes et abordables pour continuer à vivre dans la collectivité qu'ils ont choisie. Notre gouvernement est heureux de s'associer à des projets qui soutiennent les aînés et leur famille. » -- L'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« Notre collectivité est ravie de célébrer la modernisation de notre résidence, qui offrira un chez-soi à nos aînés pendant de nombreuses générations. Nous remercions le gouvernement de l'Alberta pour son généreux soutien et la collectivité de Vermilion, qui a parrainé ce projet et collecté 1,5 million de dollars pour meubler la résidence. La réaction de la population locale et des résidents a été extrêmement positive. D'ailleurs, ces derniers adorent leur nouvelle résidence. » -- Caroline McAuley, mairesse de Vermilion et présidente du conseil d'administration de la Vermilion & District Housing Foundation

La collectivité de Vermilion a reçu une contribution conjointe de 10,5 millions de dollars des gouvernements de l' Alberta et du Canada en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

a reçu une contribution conjointe de 10,5 millions de dollars des gouvernements de l' et du en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

