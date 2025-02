RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Rivière-du-Loup et l'organisme La Maison l'autnid soulignent aujourd'hui l'inauguration de la Résidence Doris-Dickner, issue de la transformation de l'ancien presbytère Saint-François-Xavier en 9 chambres destinées à des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme à Rivière-du-Loup. Cette réalisation représente un investissement de 5,4 M$.

Cette activité a eu lieu en présence de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, présidente de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes et vice-présidente de la Commission de la culture et de l'éducation, Mme Amélie Dionne, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Rivière-du-Loup, M. Mario Bastille, de la présidente de La Maison l'autnid, Mme Isabelle Marquis, et de l'homme d'affaires M. Doris Dickner.

Le gouvernement du Canada a participé à ce chantier en y versant plus de 2,9 M$ en vertu de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec y a contribué pour plus de 2 M$ par l'entremise, entre autres, de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Pour sa part, la Ville de Rivière-du-Loup a, entre autres, accordé à l'organisme un crédit de taxes pour 35 ans d'une valeur estimée à 1,2 M$.

Citations :

« Tout le monde mérite d'avoir un endroit sûr et stable où se sentir chez soi, mais pour les personnes vivant avec un TSA, cette réalité est souvent hors de portée. La Résidence Doris-Dickner est un exemple en matière de progrès lié aux personnes vivant avec un TSA et elle redéfinit cette réalité en fournissant neuf chambres qui offrent à la fois un foyer et le soutien dont ces personnes ont besoin pour bâtir un avenir meilleur. En investissant dans ce projet, le gouvernement du Canada démontre encore une fois son engagement envers toutes les Québécoises et les Québécois.»

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Voilà un bel exemple des efforts concrets déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement permettra à des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme de bénéficier d'un logement abordable. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« L'ouverture de la Résidence Doris-Dickner est un bel exemple des efforts qui sont déployés afin d'offrir aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme un « chez-soi » bien à eux, dans un environnement accueillant et sécuritaire. Merci à l'organisme et à tous les partenaires qui ont pris part à la réalisation de ce projet, qui permet à ces personnes de développer leur autonomie tout en ayant accès aux soins et services dont elles ont besoin. Il s'agit d'une superbe initiative pour la communauté de Rivière-du-Loup. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je suis fière de voir ce projet de logements sociaux se réaliser à Rivière-du-Loup. Cet investissement de notre gouvernement, accordé par l'entremise de la Société d'habitation du Québec, témoigne de notre engagement ferme à répondre aux besoins des différentes clientèles ayant des besoins particuliers. Je félicite l'organisme La Maison l'autnid pour l'initiative de ce projet, ainsi que les nombreux partenaires et collaborateurs qui ont contribué à cette réalisation. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, (incluant Les Basques), présidente de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes et vice-présidente de la Commission de la culture et de l'éducation

« Toute personne, peu importe son âge, son statut ou son état de santé, a droit à un logement digne de ce nom. Je me réjouis qu'il y ait à Rivière-du-Loup des initiatives qui permettent la création de logements et que les projets se réalisent, surtout pour les clientèles qui ont des besoins particuliers. La Résidence Doris-Dickner, c'est aussi la mise en valeur de notre patrimoine bâti, ce dont je suis très fier. C'est le résultat d'un milieu qui se serre les coudes, qui s'implique et qui fait la différence. En ce sens, la contribution financière de M. Dickner et l'engagement de toute l'équipe de La Maison l'autnid en sont de vibrants exemples. »

Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

« Après tant d'années de travail acharné, de rencontres, de moments d'angoisse, mais aussi de joie et de solidarité, voilà que nous voyons naître, au bout de 9 ans de gestation, le fruit de nos efforts : une résidence spécialisée pour personnes autistes qui abrite aussi un service de surveillance-gardiennage et un centre de jour. C'est le cœur rempli de joie, de fierté et de gratitude pour tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte que je vois le nid de nos enfants prêt à les accueillir. Merci du fond du cœur à tous les acteurs qui ont fait de ce projet une réalité bien concrète. »

Isabelle Marquis, présidente de La Maison l'autnid

Fait saillant :

Tous les locataires admissibles ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle totalisant près de 138 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Rivière-du-Loup.

