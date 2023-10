Inauguration de la première étable laitière de grande dimension en bois massif du Québec

SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK, QC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'inauguration du premier bâtiment de ferme laitière de grande dimension en bois massif du Québec grâce à une aide financière de 1 203 250 $ à la Ferme Berni.

L'annonce a été faite aujourd'hui par M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, au nom de Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, en présence des propriétaires de la Ferme Berni.

Le bâtiment de ferme érigé à Sainte-Élizabeth-de-Warwick est une étable laitière robotisée de près de 7 500 m², soit près de 80 000 pi². La nouvelle construction présente une structure en bois massif de poutres lamellé-collé produites dans la région de Saint-Jean-Port-Joli avec du bois d'œuvre du Québec. Le coût total du projet est évalué à 8,6 M$ et le soutien financier du gouvernement du Québec se chiffre à plus de 1 M$.

L'étable à la fine pointe de la technologie assure un confort aux 400 vaches en stabulation libre de même qu'une grande efficacité de travail. En effet, la vaste aire de service permet un aménagement optimal des robots de traite, facilite la distribution des aliments et simplifie la gestion des fumiers. De plus, ce type de construction, plus écologique, met en valeur la chaleur du bois tout en permettant une luminosité exceptionnelle.

« Ce nouveau bâtiment remarquable permet au Québec de franchir un pas de plus vers un monde plus sobre en carbone. L'utilisation du bois, surtout lorsqu'il vient de nos forêts, présente un potentiel que nous devons exploiter davantage dans la lutte contre les changements climatiques. Je souhaite que le projet ambitieux de la Ferme Berni trace la voie pour d'autres étables en bois dans les prochaines années. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Qu'un bâtiment de ferme permette pour la première fois de faire valoir ce type de construction est une fierté pour tout le Québec. En plus de profiter de tous les avantages qu'apporte la construction en bois, l'aménagement spatial adapté du bâtiment peut avoir un impact bénéfique sur le bien-être animal. En offrant une ventilation optimale et en permettant une liberté sans attache des animaux, ce bâtiment favorise pleinement leur bien-être. J'espère que ce que nous voyons ici aujourd'hui servira d'exemple! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La Ferme Berni est un projet inspirant qui allie innovation et durabilité. En utilisant des technologies de pointe de fabrication du bois pour construire une grande ferme laitière, elle soutient pleinement l'engagement de notre gouvernement en faveur de matériaux à faible empreinte carbone, comme le préconise le Plan pour une économie verte 2030, et contribue ainsi activement à la lutte contre les changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je me réjouis que le gouvernement du Québec reconnaisse et encourage le dynamisme d'une entreprise familiale de la région. La famille Bernier a su proposer un projet innovant qui saura, j'en suis sûr, inspirer d'autres entrepreneurs. L'inauguration de cette étable très moderne en bois du Québec représente une excellente nouvelle pour le secteur agroalimentaire, qui est très important dans Drummond-Bois-Francs. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Nous nous considérons choyés d'avoir eu la chance de construire une ferme d'une telle envergure avec du bois du Québec. L'innovation que nous sommes allés chercher va non seulement nous faire évoluer dans notre métier, mais va aussi amener d'autres producteurs à faire de même. La modernité du complexe laitier, le confort des animaux, l'avancée de la technologie et l'utilisation du bois du Québec nous ont grandement motivés à réaliser ce projet. Merci au gouvernement du Québec de nous avoir aidés dans cette magnifique réalisation et de croire en nous! »

Meggie Bernier, copropriétaire de la Ferme Berni

En activité depuis 1966, la Ferme Berni est propriété de Shany, Meggie, Germain et Jacques Bernier .

. Le soutien financier est issu de deux subventions du Programme d'innovation en construction bois (PICB) du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, soit 203 250 $ pour la conception du bâtiment et 1 M$ pour sa construction.

En choisissant le bois plutôt que l'acier, les propriétaires de la Ferme Berni ont diminué les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication des matériaux de structure du nouveau bâtiment de 46 %.

Le Programme d'innovation en construction bois est destiné aux secteurs non résidentiels et multifamiliaux et a pour but d'accroître l'utilisation du bois dans la construction, de réduire les émissions de gaz à effet de serre des nouveaux bâtiments et ouvrages de génie civil ainsi que de soutenir l'innovation.

Le Programme d'innovation en construction bois constitue l'une des mesures phares du Plan de mise en œuvre 2021-2026 de la Politique d'intégration du bois dans la construction. Il est financé dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, dont l'une des mesures consiste à favoriser l'utilisation de matériaux de construction écoénergétiques et à faible empreinte carbone (mesure 1.7.2).

