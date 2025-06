Le P'tit Beaubien : d'îlot de chaleur à parcours commercial verdoyant dans Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie célébrait avec fierté, hier, la fin d'un projet de réaménagement majeur et la création d'un nouveau cœur de quartier, réalisé grâce à des investissements à hauteur de 8,6 M$ : Le P'tit Beaubien.

Autrefois fortement minéralisé et caractérisé par un urbanisme vétuste des années 1960, ce secteur commercial de proximité a été entièrement repensé pour favoriser les rencontres, la biodiversité et la vitalité commerciale, dans un souci de repenser la ville à échelle humaine. Un réaménagement qui s'inscrit en adéquation avec les priorités exprimées par la communauté lors de la démarche de planification locale du territoire Rosemont-La Petite-Patrie, un quartier à la fois, pilotée par l'Arrondissement en 2023 et 2024.

Durant les derniers mois, le nouveau cœur de quartier, situé sur la rue Beaubien Est, entre la 38e Avenue et la 41e Avenue, a ainsi gagné en verdissement, en convivialité et en résilience face aux défis climatiques à vitesse grand V. Grâce à l'aménagement de placettes publiques et d'une grande place de rencontres, à l'ajout de mobilier chaleureux et à la plantation de dizaines d'arbres et de milliers de végétaux le long d'un parcours piéton, un dynamisme sans précédent anime maintenant les lieux.

Les célébrations d'inauguration, tenues aux pourtours de la grande place publique adjacente à l'Espace 40e/Beaubien, ont été l'occasion de réunir voisinage, commerçantes et commerçants, organismes du quartier et élues et élus locaux pour souligner la concrétisation de ce projet phare de l'est du territoire rosepatrien, qui replace le contact avec la nature et le vivre ensemble au centre du tissu urbain.

« Le réaménagement du P'tit Beaubien transforme notre manière de vivre le quartier. En redonnant l'espace public aux citoyennes et citoyens, en intégrant la nature au cœur de l'arrondissement et en favorisant les rencontres, nous bâtissons un milieu de vie résilient et inspirant, à l'image de Rosemont-La Petite-Patrie », a souligné François Limoges, maire de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Ce projet à échelle humaine et au design urbain audacieux créera, au cœur du quartier, un lieu d'échanges dynamique, où activité économique et convivialité se conjugueront harmonieusement. Cette initiative ambitieuse vise à enrichir la qualité de vie des citoyens et citoyennes tout en atténuant les îlots de chaleur, ce qui promet un avenir plus durable », a ajouté Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et députée d'Anjou-Louis-Riel.

Une oasis commerciale apaisée, en phase avec la transition écologique

Identifiée en 2023 comme une zone vulnérable aux aléas climatiques et à verdir en priorité par le Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal, Le P'tit Beaubien, ses commerces et sa population riveraine, bénéficient maintenant d'un cadre de vie amélioré, facilitant les déplacements actifs, verdi et sécurisé. Parmi les interventions ayant permis cette transformation, on retrouve :

l'élargissement des trottoirs et la création d'un parcours piéton sinueux, accessible universellement, rappelant une promenade dans un parc;

l'aménagement de saillies éponges aux intersections pour sécuriser les traversées piétonnes, ajouter du verdissement et recueillir l'eau lors de fortes pluies;

la plantation de 27 arbres et de près de 7 000 arbustes et végétaux pour favoriser la biodiversité et neutraliser les îlots de chaleur;

la création de petites placettes et d'une place publique, où animations culturelles et rencontres citoyennes pourront bientôt prendre racine ;

l'ajout de mobilier pour adultes et enfants, dont des bancs allongés et des tables bistro, et d'un éclairage d'ambiance pour mieux profiter de l'axe commercial;

l'aménagement d'une chaussée surélevée à l'intersection de la 40e Avenue et de la rue Beaubien Est, du côté nord, pour apaiser la circulation;

l'utilisation d'un revêtement de sol distinctif pour identifier la place et les placettes publiques;

le remplacement des entrées d'eau en plomb et des puisards, et le resurfaçage de la chaussée.

Conçues en phase avec le Plan directeur de biodiversité de Rosemont-La Petite-Patrie et la Vision Zéro, les interventions réalisées sur la rue Beaubien Est représentent un investissement de 8,6 M$, dont 5,59 M$ sont issus du programme d'immobilisation de l'Arrondissement, et 2,39 M$ de programmes de la Ville de Montréal, notamment le Programme d'aménagement des rues du Service de l'urbanisme et de la mobilité. Le projet bénéficie également d'un soutien financier de 950 000 $ du gouvernement du Québec via l'enveloppe de 23 M$ pour appuyer la réalisation de projets favorisant l'attractivité et la vitalité de l'Est de Montréal, de même qu'à travers l'entente de 117 M$ dans le cadre du Plan pour une économie verte.

