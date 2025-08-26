FORESTVILLE, QC, le 26 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Forestville et l'organisme Villa Forestville ont souligné aujourd'hui l'inauguration de la phase III de la Villa Forestville, qui a permis d'ajouter 12 logements sociaux et abordables destinés à des aînés autonomes à Forestville. Ce chantier a nécessité un investissement de plus de 5,4 M$.

Cette activité a eu lieu en présence de la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne-Jourdain, du député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, ainsi que de la mairesse de Forestville et présidente de Villa Forestville, Mme Micheline Anctil.

Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour plus de 2,5 M$ par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec a versé dans ce chantier près de 1,9 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. La Ville de Forestville a pour sa part accordé un crédit de taxes de 25 ans à l'organisme.

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à renforcer leur capacité à élaborer des solutions locales aux besoins en matière de logement. Cet ensemble résidentiel offrira plus de logements sûrs et abordables aux aînés autonomes de Forestville. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui sert tout le monde. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement déploie tous les efforts pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. Notre participation financière dans ce projet permet à 12 ménages de demeurer dans leur communauté. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Comme ministre responsable de la région de la Côte-Nord, je suis particulièrement fière de voir aboutir un projet porteur comme celui-ci, qui répond concrètement aux besoins des aînés de Forestville. Offrir des logements abordables et adaptés, c'est aussi offrir la possibilité aux gens de vieillir dans la dignité, près de leurs proches, dans leur milieu de vie. Cette initiative démontre une fois de plus notre volonté ferme d'augmenter l'offre de logements sur la Côte-Nord, en travaillant main dans la main avec les acteurs du terrain. »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je salue la détermination des partenaires, et de toute la communauté de Forestville, qui a permis la réalisation de ce projet d'habitation. Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre volonté de soutenir le vieillissement à domicile, exprimée dans notre plan d'action gouvernemental La fierté de vieillir et qui permet aux aînés de demeurer chez eux, dans leur communauté, dans des logements accessibles et adaptés à leurs besoins. C'est une belle réussite collective et une grande fierté pour toute la région de la Côte-Nord. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« La concrétisation de ce projet est une excellente chose pour Forestville et pour toute notre circonscription. Grâce à ces 12 nouveaux logements, des aînés de chez nous pourront continuer de vivre dans leur communauté, dans un environnement sécuritaire, abordable et adapté à leurs besoins. C'est exactement ce genre d'initiative qui améliore concrètement la qualité de vie des citoyens de la Côte-Nord, et je suis fier que notre gouvernement ait appuyé cette réalisation. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« C'est avec fierté et reconnaissance que nous inaugurons ce complexe de 12 logements, un projet attendu et chéri par le milieu. Les aînés souhaitent demeurer le plus longtemps possible à domicile et dans leur communauté, et cette initiative leur permettra de le faire. Villa Forestville et la Ville de Forestville remercient ses précieux partenaires. »

Micheline Anctil, mairesse de Forestville et présidente de Villa Forestville

Faits saillants :

Jusqu'à 9 ménages admissibles ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Forestville .

. Avec cette troisième phase, l'ensemble immobilier de la Villa Forestville comprend 25 logements sociaux et abordables destinés à des aînés.

