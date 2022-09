Attention : Le système des pensionnats autochtones est un sujet pouvant causer des traumatismes évoqués par des souvenirs d'abus passés. Une ligne d'écoute téléphonique nationale de Résolution des questions des pensionnats indiens a été établie pour apporter du soutien aux anciens élèves des pensionnats et à leur famille. Vous pouvez obtenir de l'information ou accéder en tout temps à des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le : 1‑866‑925‑4419.

SAULT STE. MARIE, ON, le 30 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la Fiducie du patrimoine ontarien, la Children of Shingwauk Alumni Association et l'Université Algoma ont procédé conjointement au dévoilement d'une nouvelle plaque provinciale commémorant l'ancien pensionnat indien de Shingwauk situé à Sault Ste. Marie.

La nouvelle plaque remplace celle désuète datant de 1977, qui omettait des faits quant à la raison d'être exacte du pensionnat et qui déformait le vécu des élèves y ayant séjourné. Dans l'intention de retracer et d'approfondir l'histoire de cet établissement, l'historienne Skylee‑Storm Hogan a consulté des survivantes et des survivants de ce pensionnat afin de présenter un compte-rendu fidèle et exact de ses conséquences et de son legs. De plus, la Fiducie a collaboré avec la Children of Shingwauk Alumni Association et le Shingwauk Residential Schools Centre de l'Université Algoma aux fins de révision et traduction du texte de la nouvelle plaque en anishinaabemowin et en cri des marais.

Le texte sur la plaque est affiché en anishinaabemowin, en cri des marais, en anglais et en français. Voici la version française du texte :

Shingwauk Hall

Le pensionnat indien de Shingwauk, intégré au système canadien des pensionnats autochtones, accueille des élèves sur ce site entre 1875 et 1970. Le pasteur anglican E. F. Wilson nomme l'école en hommage au chef Shingwaukonse (Little Pine), qui souhaite créer des wigwams d'enseignement où les enfants anishinaabe et ceux des pionniers pourraient s'enrichir de leurs cultures respectives. En 1935, Shingwauk Hall est érigé à la place de l'ancien bâtiment scolaire, le Shingwauk Industrial Home. Ce pensionnat d'assimilation, pourtant créé au nom de Shingwaukonse, faillit à l'idéal d'enseignement interculturel porté par le chef. Au plus fort de son activité, 150 enfants des Premières Nations, métis et inuits sont chaque année retirés de leur foyer, le plus souvent de force, et se voient interdits de communiquer dans leur langue maternelle. L'enseignement, axé sur les travaux manuels et ménagers, l'anglais et l'instruction religieuse, vise à annihiler les liens avec la culture, la langue et la famille, et brise de nombreuses fratries. Le cimetière du site accueille les sépultures de plus de 120 élèves et membres du personnel, dont beaucoup sont anonymes. Après la fermeture du pensionnat en 1970, les survivants créent la Children of Shingwauk Alumni Association, qui œuvre pour faire de Shingwauk Hall un centre d'enseignement interculturel fidèle au souhait du chef Shingwaukonse et un lieu où les communautés pourront guérir des séquelles laissées par les pensionnats.

Les pensionnats autochtones s'inscrivaient dans un ensemble d'efforts systémiques visant à arracher les enfants autochtones à leurs familles et à leurs communautés ainsi qu'à les dépouiller de leur culture. Pendant plus de 100 ans, des générations d'enfants autochtones du Canada ont souffert dans ces pensionnats. La Fiducie s'engage à informer la population à propos de ces pensionnats et des séquelles qu'ils ont laissées ainsi qu'à révéler la vérité.

Dans cette optique, la commémoration de ces récits bouleversants par l'entremise du Programme des plaques provinciales représente un des moyens dont la Fiducie compte prendre en vue d'offrir à la population la possibilité de découvrir notre patrimoine commun complexe et d'y réfléchir. D'ailleurs, beaucoup de récits relatés dans le cadre du Programme des plaques provinciales font abstraction des points de vue des Autochtones, camouflant ainsi des faits passés.

La Fiducie continuera d'écouter les sages, les gardiennes et les gardiens du savoir de même qu'à leur rendre hommage. En outre, de façon à intégrer les perspectives autochtones dans ses activités, la Fiducie nouera le dialogue avec les communautés des Premières Nations et des Métis. L'examen d'autres plaques est en cours en vue de corriger les disparités historiques ou les renseignements erronés concernant l'histoire des pensionnats autochtones.

Citations

« La Children of Shingwauk Alumni Association se réjouit du remplacement de la plaque provinciale de Shingwauk Hall. Cette initiative s'inscrit dans les efforts de vérité et de réconciliation de la Children of Shingwauk Alumni Association. En effet, elle reflète les nombreuses formes que prend la réconciliation avec les peuples autochtones et elle marque le commencement du long processus important du dévoilement de la vérité. » - Irene Barbeau, présidente de la Children of Shingwauk Alumni Association

« La version mise à jour de la plaque provinciale de Shingwauk Hall met en lumière les lourdes séquelles laissées par les pensionnats autochtones. Elle contribue aussi à honorer la mémoire des enfants ainsi qu'à rendre hommage aux survivantes et aux survivants autochtones qui ont été arrachés à leurs communautés. Elle permet également à la population de l'Ontario d'approfondir ses connaissances et sa compréhension de l'incidence des pensionnats autochtones et d'y réfléchir. De plus, il s'agit de l'occasion de renforcer nos relations avec les peuples autochtones alors que nous poursuivons nos efforts vers une véritable réconciliation. » - Michael Ford, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme

« L'Université Algoma est intrinsèquement consciente de l'impact intergénérationnel du système des pensionnats autochtones sur les gens, les familles et les communautés. Elle prend donc des mesures considérables de décolonisation de son institution, de ses politiques, de ses processus et de ses espaces. Le libellé modifié sur cette plaque s'harmonise avec nos appels à l'action en cours et la véritable histoire de Shingwauk Hall en plus de confirmer le nécessité de disposer d'espaces sûrs propices au dévoilement de la vérité. » - Mary Wabano‑McKay, vice-présidente de Nyaagaaniid - Anishinaabe Initiatives, Equity and Student Success, Université Algoma

« La Fiducie reconnaît les erreurs du passé, c'est-à-dire le rôle de la colonisation et du racisme dans l'histoire du Canada, et dont les Autochtones en subissent encore les conséquences. Aujourd'hui, en cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous réaffirmons notre volonté de collaborer avec les communautés autochtones afin de renseigner le public sur le véritable héritage public du système des pensionnats autochtones. L'histoire ne doit jamais sombrer dans l'oubli. » - John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien

Faits en bref

La plaque provinciale de Shingwauk Hall est sise à la Arthur A. Wishart Library de l'Université Algoma, au 1520, rue Queen Est à Sault Ste. Marie .

. Depuis 1956, la Fiducie du patrimoine ontarien a inauguré 1 286 plaques provinciales en hommage à des personnes, à des lieux et à des événements illustres de l'histoire de l' Ontario . Au fur et à mesure que la Fiducie poursuit son étude approfondie de l'histoire, le Programme des plaques provinciales évoluera de manière à refléter le plus fidèlement possible le riche patrimoine de l' Ontario dans toute sa complexité.

. Au fur et à mesure que la Fiducie poursuit son étude approfondie de l'histoire, le Programme des plaques provinciales évoluera de manière à refléter le plus fidèlement possible le riche patrimoine de l' dans toute sa complexité. La Fiducie possède de nombreuses plaques provinciales partout en Ontario soulignant le patrimoine autochtone. Voici quelques exemples : Le chef Francis Pegahmagabow , Les Anishinaabeg à Lake of Bays et le Site Jean-Baptiste Lainé.

Pour en savoir plus

Ressources

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du gouvernement de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Renseignements: Pour obtenir des renseignements au sujet de la Fiducie du patrimoine ontarien et du Programme des plaques provinciales, veuillez communiquer avec Patricia Njovu, spécialiste principale du marketing et des communications, Fiducie du patrimoine ontarien, à l'adresse courriel [email protected] ou au 437 248‑1439; Pour obtenir des renseignements au sujet de la Children of Shingwauk Alumni Association et du Shingwauk Residential Schools Centre de l'Université Algoma, veuillez communiquer avec Megan Parlowe, agente principale des communications, Université Algoma à l'adresse courriel [email protected] ou au 705 971‑2227.