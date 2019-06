Inauguration de la mine Lamaque d'Eldorado Gold - Un grand jour pour le Québec selon l'Association minière du Québec

QUÉBEC, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec grande fierté que l'Association minière du Québec (AMQ) souligne l'ouverture officielle de la mine Lamaque d'Eldorado Gold, située à Val‑d'Or. Il s'agit de la première mine d'or à être inaugurée au Québec depuis 2015.

Déjà très implantée dans son milieu, Eldorado Gold Lamaque a su s'intégrer au tissu socio-économique de Val-d'Or et de l'Abitibi-Témiscamingue dès les premiers instants, favorisant ainsi son acceptabilité par le milieu. Il s'agit, pour l'AMQ, d'un beau succès en matière de bonnes pratiques dans le développement d'un important projet industriel.

Les efforts de l'entreprise pour développer une mine de façon responsable n'ont pas tardé à être récompensés alors qu'Eldorado Gold Lamaque a reçu en 2018 le trophée F.J. O'Connell de l'AMQ, notamment pour ses performances en santé et sécurité du travail. Elle s'est également vu remettre le prix dans la catégorie « Engagement dans la collectivité » par la Fédération des chambres de commerce au gala Les Mercuriades 2019.

Ce sont 289 millions de dollars qui ont été investis par Eldorado Gold Lamaque depuis le début du développement de son projet. La mine emploie actuellement près de 400 travailleurs.

L'Association minière du Québec félicite toute l'équipe qui a rendu cette inauguration possible et souhaite longue vie à la mine Lamaque.

Citations

« Ce n'est pas tous les jours que nous pouvons assister à l'inauguration d'une nouvelle mine. C'est un grand jour pour l'Abitibi-Témiscamingue, mais aussi pour l'ensemble du Québec qui pourra profiter des retombées économiques majeures de cette mine d'or. »

« Quand on sait qu'on doit compter une dizaine d'années, parfois quinze, entre le moment d'une découverte minérale et la mise en production d'une mine, on comprend le caractère exceptionnel de cette journée. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 40 540 emplois et des dépenses totales de 8,5 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de la dernière année, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

