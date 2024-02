Inauguration de la Maison intelligente : une maison adaptée pour huit jeunes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme

MONTRÉAL, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Montréal et la Fondation des Petits Rois ont inauguré la Maison intelligente, un lieu unique qui pourra accueillir huit jeunes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme, à Montréal.

Logo de Québec (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) Logo de la Ville de Montréal (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) Logo de la Fondation Les Petits Rois (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Le concept de maison connectée est unique au Canada. Il vise à faciliter le quotidien des personnes qui présentent une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme, en leur offrant un environnement qui leur permettra de s'épanouir en toute sécurité et d'apprendre en continu, tout en favorisant leur estime de soi et leur autonomie.

Plus précisément, l'environnement proposé par la Maison intelligente vise à soutenir les personnes dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Par exemple, des écrans d'apprentissage situés un peu partout dans la maison permettront d'accompagner les jeunes dans la réalisation de recettes de cuisine, le lavage de leurs vêtements ou le port d'habits adaptés à la température extérieure. Par ailleurs, des ateliers de jardinage, de danse et d'art-thérapie, de musicothérapie, de cuisine ou de boxe seront également offerts afin de faciliter le maintien de leurs acquis et leur intégration dans la communauté́. Des chercheurs universitaires québécois ont contribué au projet, qui va permettre de développer des connaissances en la matière.

Ce projet réalisé au coût de 6,7 M$ a vu le jour entre autres grâce à l'appui des gouvernements du Canada et du Québec et de la Ville de Montréal. Le soutien du gouvernement du Canada, de l'ordre de 2,2 M$, a été attribué dans le cadre de l'Entente Canada-Québec de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Le gouvernement du Québec a, pour sa part, accordé plus de 2 M$ au projet, notamment par le biais d'une subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La Société d'habitation du Québec allouera de plus un supplément au loyer aux résidentes et aux résidents, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger. Un soutien sera également offert à la Fondation des Petits Rois pour embaucher des intervenants psychosociaux qui offriront un encadrement.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier de participer à cette solution de logement innovante. La Maison intelligente de la Fondation des Petits Rois crée un lieu sécuritaire et confortable où ses résidentes et résidents peuvent vivre, apprendre et faire partie de la communauté. C'est grâce à la collaboration que nous avons remporté cette victoire et nous sommes engagés à créer d'autres logements innovants ici, à Montréal, et dans tout le pays. »

- Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada et députée d'Outremont

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous construisons rapidement des habitations abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin, partout au pays. La Maison intelligente de la Fondation des Petits Rois est une alternative de logement unique qui offre un lieu sûr pour habiter et se développer à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, mais nous sommes sincèrement fiers de ce que nous accomplissons en cours de route. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Nova-Centre

« Je le dis souvent : il faut innover en habitation ! Le projet d'aujourd'hui en est l'exemple parfait. Je suis fière d'inaugurer ici, à Montréal, cette maison et son concept unique au Canada. Je suis certaine qu'elle répondra parfaitement aux besoins de ses occupants. Grâce au soutien financier de notre gouvernement, l'abordabilité de ce milieu de vie hors norme sera maintenu. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les personnes qui y résideront et leurs familles. »

- France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation du Québec

« Je partage la fierté des équipes à voir enfin se réaliser ce magnifique projet de maison intelligente. Tout a été pensé afin de répondre aux besoins et aux attentes des Petits Rois qui vivront ici. Merci à tous les partenaires qui ont joint leurs efforts et qui contribuent à célébrer la différence et la richesse des personnes vivant avec une déficience ou un trouble du spectre de l'autisme. Soutenir leur autonomie et le développement de leur plein potentiel, tout en respectant leurs habitudes et leur style de vie, c'est un objectif que l'on porte toutes et tous. »

- Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux du Québec

« La Maison intelligente de la Fondation des Petits Rois, c'est une solution concrète à des problèmes complexes. Ce projet exceptionnel va améliorer le quotidien de huit jeunes Montréalaises et Montréalais, en leur offrant un milieu de vie connecté, adapté et encadré. Dans le contexte de la crise du logement, la mobilisation du milieu communautaire et des différents ordres de gouvernement doit se poursuivre pour reproduire ce type de projets partout à Montréal. Je tiens à remercier la Fondation Les Petits Rois pour cette réalisation qui permettra à ces jeunes de renforcer leur estime de soi. »

- Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

« Montréal est fière d'avoir pu épauler la Fondation des Petits Rois dans la réalisation de ce projet d'habitation unique et novateur, qui répond aux besoins de cette clientèle vulnérable. C'est une autre preuve qu'il n'y a pas une solution aux problèmes d'habitation, mais bien des solutions qui répondent aux besoins spécifiques de chacune et chacun des Montréalaises et Montréalais. »

- Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques

« Notre projet est un modèle résidentiel unique, visant spécifiquement le développement de l'autonomie, de l'autodétermination, ainsi que le maintien des acquis des Petits Rois et leur inclusion sociale. Grâce au soutien technologique et à un soutien adéquat et adapté, les jeunes seront en mesure de jouer un rôle actif et positif dans la communauté. Je crois que sur les plans local et international, cette maison sera vue comme un modèle à suivre pour susciter l'inclusion et la participation sociale des personnes différentes.»

- Vânia Aguiar, présidente-fondatrice de la Fondation Les Petits Rois

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]