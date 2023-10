Inauguration de la Cité internationale de la langue française : un espace où le Québec est à l'honneur

QUÉBEC, le 30 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française (CILF) au château de Villers-Cotterêts par le président de la République française, M. Emmanuel Macron, le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, se réjouit de la présence importante qu'occupe le Québec dans ce musée entièrement dédié à l'histoire et à la situation du français dans le monde. Le ministre Roberge a profité de son passage en France le 19 octobre dernier pour visiter la CILF en compagnie de la ministre française de la Culture, Mme Adbul-Malak.

La Cité internationale de la langue française constitue une vitrine de la richesse et de la diversité de la langue française à travers le monde et met en valeur différents États francophones. Elle veut rassembler les francophones et les francophiles en leur offrant, entre autres, un parcours permanent, des expositions temporaires, des spectacles, des résidences pour des artistes, des chercheurs et des entrepreneurs ainsi que des activités d'apprentissage et de formation à la langue française.

La contribution de 2 M$ du gouvernement du Québec à ce projet illustre sa volonté de soutenir des actions internationales cohérentes afin d'assurer la pérennité et la vitalité de la langue française. Par cette collaboration, le gouvernement du Québec veut assurer aux générations futures la possibilité de vivre et de s'épanouir en français.

En plus de contribuer à la programmation générale de la Cité, un espace sera labellisé spécifiquement au nom du Québec, seul État d'Amérique du Nord à avoir le français comme unique langue officielle et comme langue commune. Cette salle pluridisciplinaire, nommée « Espace Québec », sera aménagée en son honneur au cœur du château.

Citations :

« C'est un grand honneur de voir le Québec être au cœur de la Cité internationale de la langue française. Notre nation doit agir en chef de file en matière de promotion et de protection de notre langue commune et nous prenons notre rôle très au sérieux ! La contribution financière du gouvernement du Québec à la Cité internationale de la langue française est un exemple concret de son engagement pour l'ensemble des locuteurs francophones et francophiles. Je me réjouis de la concrétisation de ce beau projet et je suis certain que nous verrons d'autres collaborations prendre vie pour soutenir la vitalité de la langue française dans le monde. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

« La Cité internationale de la langue française témoigne de notre engagement envers la francophonie internationale. Le Québec doit continuer de défendre et de promouvoir le fait français et des partenaires comme la France sont de précieux alliés. Je suis fière de ce projet concret qui nous réunit sur notre socle commun : la langue française. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le projet regroupe plusieurs partenaires gouvernementaux du Québec, comme le Conseil des arts et des lettres du Québec, l'Office québécois de la langue française, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie ainsi que le Musée de la civilisation de Québec.

Une salle multifonctionnelle, « Espace Québec », sera notamment aménagée et identifiée afin de rappeler la contribution du gouvernement du Québec à titre de partenaire international majeur du projet.

Le Québec participe à l'élaboration des dispositifs qui seront présentés aux futurs visiteurs dans le parcours permanent au moyen de dons culturels et artistiques démontrant la richesse de la langue française parlée et célébrée chez nous.

