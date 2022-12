Inauguration de la bibliothèque Julio Jean-Pierre, MONTRÉAL-NORD POSE UN GESTE HISTORIQUE

MONTRÉAL, le 11 déc. 2022 /CNW Telbec/ - C'est en compagnie des amis et de la famille de monsieur Julio Jean-Pierre que l'Arrondissement de Montréal-Nord a officiellement attribué, vendredi, le nom de Bibliothèque Julio-Jean-Pierre à l'importante bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire, faisant ainsi de cette installation municipale la première à Montréal qui porte le nom d'une personnalité d'origine haïtienne.

Dévoilement de la plaque qui sera installée à l’entrée de la bibliothèque par les élu(e)s de Montréal-Nord (dont la mairesse Christine Black), accompagné(e)s par des représentants de la famille et du Comité exécutif de la Ville de Montréal (Dominique Ollivier, présidente, et Éricka Alnéus, responsable de la Culture et du patrimoine). (Groupe CNW/Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal))

"Notre Arrondissement pose aujourd'hui un geste historique en attribuant le nom de Julio Jean-Pierre à une de ses bibliothèques", a commenté la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, lors de l'inauguration officielle qui s'est déroulée en présence de la présidente du Comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Dominique Ollivier, et de la responsable de la Culture et du patrimoine à ce Comité exécutif, Mme Éricka Alnéus. La cérémonie était retransmise en Haïti via Télévision Nationale d'Haïti (TNH).

"En matière de reconnaissance de la diversité et de reconnaissance l'apport de personnalités issues de divers horizons, Montréal-Nord fait preuve de leadership", a poursuivi la mairesse.

La Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord est avant tout un espace citoyen, un lieu où toutes et tous se rassemblent pour lire, écrire, créer et développer des liens sociaux. La bibliothèque Julio-Jean-Pierre porte donc très bien son nom. Elle témoigne du parcours d'un homme aux multiples talents, amoureux de Montréal-Nord et de sa communauté.

L'impact de Julio Jean-Pierre à Montréal-Nord

Immigré au Québec en 1971, Julio Jean-Pierre est originaire d'Haïti. Fier citoyen de Montréal-Nord, il s'est rapidement impliqué dans le domaine communautaire, œuvrant notamment à la Maison des jeunes L'Ouverture. Il y a accompagné des jeunes dans plusieurs programmes de soutien à la réussite éducative à travers des projets d'écriture et de littérature.

Il a ensuite fondé les revues Le Lambi et L'Objectif, puis collaboré avec le journal Présence avant de s'éteindre le 11 décembre 2017 en Haïti, à l'âge de 77 ans.

Rappelons que, au cours des dernières années, l'Arrondissement de Montréal-Nord s'est engagé dans une réflexion entourant la mise en valeur du patrimoine territorial. À travers cette démarche, c'est à la mémoire de plusieurs figures importantes nord-montréalaises que sont apparus de nouveaux noms sur les murs de ses établissements. Pensons à la bibliothèque Yves-Ryan ou encore à la salle Georgette Morin.

C'est maintenant au tour de Julio Jean-Pierre (1940-2017), un romancier, poète, journaliste, enseignant et auteur d'une dizaine de recueils de poésie et de romans, de laisser sa trace dans le paysage culturel nord-montréalais.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: Daniel Bussières, Montréal-Nord : 514-608-4001