Inauguration de l'immeuble Mission Unitaînés de Mascouche : les locataires emménagent!

MASCOUCHE, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés, la Ville de Mascouche et l'Office municipal d'habitation de la Rive Nord (OMHRN), ont inauguré aujourd'hui un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes. Les résidents y emménageront au cours des prochains jours.

Situé au 100, rue Bohémier, l'immeuble est le dernier-né de la première phase du projet de Mission Unitaînés. Il s'agissait alors d'ajouter, en 2 ans, 1 000 logements abordables au parc immobilier québécois par la construction de 10 bâtiments de 100 logements dans 10 villes différentes. Or, l'optimisation de l'enveloppe budgétaire a permis la réalisation d'un projet additionnel : un 11e bâtiment de 100 logements, érigé à Mascouche. Une deuxième phase, annoncée en août 2025, a porté le nombre total de nouveaux logements à construire dans un intervalle de 2 ans à 1 700, et ce, dans 17 villes.

Les investissements gouvernementaux relatifs au partenariat avec Mission Unitaînés représentent une somme globale de 370,1 M$. Ils découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. La Ville de Mascouche a, pour sa part, cédé le terrain, offert certains congés de taxes et assumé les coûts de raccordement et de personnalisation du projet. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, a complété le montage financier.

L'inauguration a eu lieu en présence de Mme Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation, de Mme Tatiana Auguste, députée de Terrebonne, de M. Mathieu Lemay, adjoint parlementaire du ministre des Relations internationales et de la Francophonie et député de Masson, de M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, de Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, et de deux représentants de l'OMHRN, soit M. Charles-Élie Barrette, président du CA et Mme Isabelle Couture, directrice générale.

Citations :

« Derrière chaque logement livré, il y a une personne âgée qui peut vieillir dignement, près de chez elle, dans un milieu de vie sécuritaire et abordable. C'est exactement ce que représente ce projet à Mascouche. Notre gouvernement livre des logements sociaux et abordables plus que jamais, partout au Québec -- et notre entente avec Mission Unitaînés en est la preuve concrète : avec la même enveloppe prévue pour 10 immeubles, nous en avons livré 11. C'est ça, bien gérer les fonds publics au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin. Merci à tous les partenaires qui rendent cela possible. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis fier que notre gouvernement ait participé à ce projet. L'immeuble résidentiel inauguré aujourd'hui fera une réelle différence pour les aînés de Mascouche. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - des communautés où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je suis honoré de participer à l'inauguration du 11e immeuble signé Mission Unitaînés. Je tiens à remercier l'engagement de tous les partenaires pour leur collaboration exceptionnelle dans ce projet qui répond aux demandes de la communauté de Mascouche et, particulièrement, à saluer le don philanthropique de M. Luc Maurice. Nous franchissons, une fois de plus, une étape importante dans la bonification de l'offre de logements abordables dans notre région. »

Mathieu Lemay, adjoint parlementaire du ministre des Relations internationales et de la Francophonie et député de Masson

« Notre gouvernement est fier de soutenir Mission Unitaînés, un projet porteur qui contribue à renforcer nos communautés et à accroître l'accès à des logements abordables partout au pays. Grâce à cet ensemble résidentiel, les aînés de Mascouche pourront bénéficier d'un logement de qualité tout en demeurant près de leurs proches et de leur milieu de vie. Parce que bâtir un Canada plus fort, c'est aussi permettre à chacun de vieillir chez soi, dans sa communauté, dans un logement adapté à ses besoins et à ses moyens. »

Tatiana Auguste, députée de Terrebonne

« Quelle fierté pour Mascouche d'inaugurer le bâtiment de Mission Unitaînés! En hommage à une grande dame de chez-nous qui a été conseillère municipale, l'immeuble portera le nom de Maison Darllie-Pierre-Louis. Ce nouveau milieu de vie pour aînés à faible revenu est rendu possible grâce notamment à notre fonds dédié au logement social qui a servi à acquérir le terrain pour ce projet. »

Guillaume Tremblay, maire de Mascouche

« Aujourd'hui, nous inaugurons bien plus qu'un immeuble : nous ouvrons un lieu d'accueil et de rencontre, où chaque personne pourra trouver sa place, développer une communauté et un sentiment d'appartenance. »

Charles-Élie Barrette, président du CA de l'Office municipal d'habitation de la Rive Nord

« C'est avec beaucoup de fierté que nous concrétisons aujourd'hui, par cette inauguration, la mission que nous nous étions donnée il y a 2 ans d'offrir des logements de qualité, sécuritaires et accessibles financièrement aux personnes aînées les moins nanties de notre société. Nous sommes très fiers de réaliser cette vision et de savoir que des aînés ont commencé à emménager dans cette bâtisse que nous avons construite, ensemble. Ce fut un partenariat efficace entre la Ville, les gouvernements, notre équipe, pour réaliser ce projet dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

Faits saillants :

Visite virtuelle de l'un des bâtiments de Mission Unitaînés, conçus par Yelle Maillé et associés architectes.

Le milieu de vie inauguré à Mascouche comprend 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d'une génératrice en cas de panne de courant et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclut également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Caroline Sauriol, PDG de Mission Unitaînés, [email protected]