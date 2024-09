QUÉBEC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Québec sont fiers de participer aujourd'hui à l'inauguration officielle de L'Albédo, un immeuble de 12 étages abritant 128 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d'autonomie ou à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou ayant des besoins particuliers. La construction de cet édifice, une initiative de l'organisme La Bouée, société acheteuse de préservation et de développement de l'habitat communautaire, représente un investissement d'un peu plus de 60 millions de dollars.

Cet événement a eu lieu en présence de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, de M. Joël Lightbound, député de Louis-Hébert, de M. Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, de M. Bruno Marchand, maire de Québec, et de M. Jean Mathieu, président de La Bouée.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), a contribué à ce projet pour plus de 19,6 millions de dollars, en plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada y a accordé un montant de plus de 11,9 millions de dollars en vertu de son Fonds pour le logement abordable.

Pour sa part, la Ville de Québec y a versé plus de 12,2 millions de dollars, dont plus de 8,5 millions proviennent du gouvernement du Québec par le biais des enveloppes des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Un projet écologique novateur

Grâce à une entente avec la Ville de Québec, l'énergie thermique excédentaire du Centre de glaces Intact Assurance permet le chauffage et la climatisation de l'ensemble de l'immeuble.

Cet excédent thermique serait autrement évacué dans l'atmosphère. L'énergie ainsi récupérée par L'Albédo sera acheminée vers son système de géothermie de façon à réduire au maximum son empreinte écologique. Cette innovation a permis à l'organisme La Bouée de bénéficier de subventions de près de 475 000 dollars du Programme Solutions efficaces d'Hydro-Québec.

Citations :

« Je suis fière de souligner l'apport de notre gouvernement à cet immeuble de 128 logements sociaux et abordables qui encourage l'inclusion par la mixité de sa clientèle. Je salue aussi les innovations introduites par La Bouée, qui démontre son savoir-faire comme développeur de projets d'habitation pour des clientèles vulnérables. Ce nouvel immeuble, fruit d'un travail collectif et de nos efforts constants en habitation, améliore grandement la qualité de vie de ses résidents. Nous allons continuer de travailler sur tous les fronts et toutes les solutions afin que chaque Québécois ait un toit qui correspond à ses besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est l'un des moyens que nous utilisons pour que cela devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des projets de logements abordables comme celui inauguré aujourd'hui, et à travailler avec des partenaires dans tout le pays, pour mettre fin à la crise du logement. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet de logements sociaux et abordables témoigne de notre engagement à trouver des solutions pour offrir davantage d'espaces de vie dans la Capitale-Nationale. Il s'agit d'un bel exemple de mixité sociale qui répond à un grand besoin dans la région et qui contribue à bonifier la qualité de vie des citoyens. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Ce projet de 128 logements abordables permettra à des personnes vulnérables d'avoir accès à un logis et ce, grâce au Fonds pour le logement abordable du gouvernement du Canada. Nous sommes fiers que l'Albédo soit inauguré aujourd'hui, témoignant de l'importance d'investir en habitation et de soutenir les initiatives novatrices de notre communauté. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert

« Préserver la santé de nos aînés en leur assurant un toit est un objectif primordial, voire essentiel, de notre gouvernement. Ce projet de logements abordables destinés à des personnes aînées autonomes ou en légère perte d'autonomie démontre que nous faisons de l'habitation une priorité. Je suis très fière que mon gouvernement y ait contribué de façon significative. Je félicite tous les partenaires de cette belle réalisation. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Ce projet démontre que la construction de logements sociaux et abordables peut aller de pair avec innovation, qualité des services, confort et durabilité. La Ville est heureuse d'appuyer ce projet remarquable, à la fois financièrement et par le biais du transfert d'énergie thermique en provenance du Centre de glaces Intact Assurance, qui permet de chauffer et de refroidir L'Albédo. En plus de réduire l'empreinte écologique du bâtiment, cette technologie permet d'améliorer le confort des locataires. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« C'est une grande fierté pour La Bouée de développer des projets durables qui améliorent considérablement les conditions d'habitation et qui enrichissent les expériences humaines grâce au soutien communautaire, essentiel au bon vivre-ensemble. Nous serons toujours au rendez-vous pour lancer et faire vivre de tels projets innovants. »

Jean Mathieu, président de La Bouée, société acheteuse de préservation et de développement de l'habitat communautaire

Faits saillants :

Quelque 108 des 128 ménages de l'immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 1,8 million de dollars, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Québec.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2023, le gouvernement fédéral a annoncé l'octroi d'un milliard de dollars supplémentaires au FLA, ce qui porte le financement total à plus de 14 milliards de dollars. Afin de soutenir davantage les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics, et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement, le budget 2024 s'est engagé à verser un milliard de dollars supplémentaires au Fonds.

Organisme sans but lucratif fondé en 2017, La Bouée est formée d'administrateurs qui ont à cœur de préserver et de développer, à coût compétitif, l'offre de logements communautaires de la région. Ses projets, développés en étroite collaboration avec le groupe de ressources techniques Action-Habitation, visent à améliorer les conditions d'habitation des personnes à faible ou modeste revenu, tout en favorisant la mixité et l'inclusion. Les innovations écoresponsables sont également visées dans tous les projets.

Dans tous les immeubles de La Bouée, des partenaires communautaires accompagnent des locataires pour encourager l'autonomie résidentielle et le vivre-ensemble. À L'Albédo, des locataires vivant des problèmes multiples sont suivis par le Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (Pech) et Clés en main, un centre d'accès et d'accompagnement au logement subventionné. L'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec, sur place sept jours sur sept, offre un service de soutien communautaire en logement social auprès de locataires vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ces partenariats adaptés en fonction des réalités des locataires constituent une formule innovante qui permet aux personnes parmi les plus vulnérables de la société de réaliser enfin leur rêve d'avoir leur propre chez-soi dans un milieu de vie inclusif et en mixité sociale.

Situé près de nombreux services, l'immeuble abrite également le centre de la petite enfance La Petite Cour de Mistigri, qui y a déménagé son installation de 148 places.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

