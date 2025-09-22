Inauguration de 9 chambres d'urgence liées à la prévention du suicide à Laval

LAVAL, QC, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Laval et L'îlot - Centre de crise et de prévention du suicide de Laval ont célébré aujourd'hui à Laval l'inauguration de L'Archipel de L'îlot, un immeuble comprenant 9 chambres d'urgence pour des personnes éprouvant des difficultés ainsi que les nouveaux locaux de l'organisme. Ce projet a nécessité un investissement de 8 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, de la Lutte contre le racisme et de la région de Laval, M. Christopher Skeete, de la députée de Vimont, Mme Valérie Schmaltz, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Sonia Bélanger, du directeur du Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social à la Ville de Laval, M. Michel Allen, et de la directrice générale de L'îlot - Centre de crise et de prévention du suicide de Laval, Mme Sylvie Picard.

Le gouvernement du Québec a contribué à ce projet en y accordant plus de 2,9 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Pour sa part, la Ville de Laval accorde à l'organisme des sommes totalisant plus de 2,1 M$.

Citations :

« Voilà un bel exemple des efforts concrets que nous déployons pour aider différentes clientèles à vivre dans un milieu de vie de qualité. L'implication de notre gouvernement permet dans ce cas-ci à des personnes en détresse psychologique de bénéficier d'un hébergement d'urgence et d'un soutien adéquat en lien avec la prévention du suicide. C'est encore une fois la preuve que nos investissements touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

Sonia Bélanger, ministre responsable de l'Habitation

« Aujourd'hui, nous ne célébrons pas simplement un nouveau bâtiment. Nous célébrons un lieu d'espoir, un refuge sécuritaire, un espace humain où des vies sont transformées, parfois même sauvées. Grâce à L'îlot, Laval devient une communauté encore plus solidaire, bienveillante et forte. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, de la Lutte contre le racisme et de la région de Laval

« Notre gouvernement a à cœur de soutenir tous les projets innovants visant à aider un plus grand nombre de personnes en situation de vulnérabilité au sein de nos communautés à retrouver une stabilité résidentielle. C'est un engagement important, et je remercie tous les partenaires qui se joignent à nous dans ce défi commun. Nous le faisons pour ces personnes, mais aussi et surtout, pour le Québec inclusif que nous construisons collectivement. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable de la région de la Montérégie

« Je tiens à féliciter tous les dirigeants de L'îlot - Centre de crise et de prévention du suicide de Laval pour cette initiative. Notre gouvernement est fier d'avoir contribué à cette réalisation qui viendra en aide à des personnes en difficulté au sein de notre communauté. »

Valérie Schmaltz, députée de Vimont

« Ce projet illustre toute la valeur d'une offre de services intégrés dans nos milieux de vie : offrir à la fois des chambres, un soutien communautaire essentiel et des locaux pérennes pour l'organisme. En y contribuant, la Ville de Laval soutient à la fois la mission de l'organisme et le renforcement du filet social pour l'ensemble de la communauté. »

Michel Allen, directeur du Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social à la Ville de Laval

« Nos nouveaux locaux représentent bien plus qu'un bâtiment : ils offrent un environnement sécurisant et apaisant aux personnes qui traversent une période de crise ou de détresse psychologique. Grâce à ce projet, L'îlot poursuit sa mission avec des espaces adaptés aux réalités actuelles et aux besoins de la population lavalloise. Au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe de L'îlot, je veux remercier le gouvernement du Québec, la Ville de Laval et tous les partenaires qui ont contribué financièrement au projet et qui soutiennent notre mission. »

Sylvie Picard, directrice générale de L'îlot - Centre de crise et de prévention du suicide de Laval

« La relocalisation de L'îlot était essentielle pour assurer la continuité d'un service vital pour les Lavallois et Lavalloises en situation de crise ou de détresse psychologique. Bâtir son quartier est fière d'avoir accompagné l'équipe de L'îlot dans cette étape de son histoire et de contribuer à la réalisation de projets immobiliers communautaires et sociaux porteurs de sens. »

Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

Faits saillants :

Depuis près de 25 ans, L'îlot offre un soutien essentiel aux Lavallois en détresse psychologique. Seul organisme de ce type à Laval, il intervient 24/7 auprès des adultes en crise, des personnes suicidaires, de leurs proches et des personnes endeuillées. Avec une équipe d'environ 40 intervenants, il traite des milliers d'appels chaque année et assure des suivis dans la communauté ou en hébergement de crise. Reconnu pour son expertise, L'îlot constitue un filet de sécurité vital pour la population.

Pour la réalisation de ce projet, L'îlot a reçu le soutien technique de l'organisme Bâtir son quartier, développeur immobilier communautaire, qui accompagne les organismes et les ménages à faible ou modeste revenu dans la prise en charge collective de leurs conditions de logement et la création de milieux de vie solidaires.

