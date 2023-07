PARKSVILLE, BC, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Un nouvel ensemble de logements abordables a ouvert ses portes à Parksville. En tout, 87 nouveaux logements locatifs abordables peuvent accueillir des familles, des personnes âgées, des anciens combattants et des personnes handicapées.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Taleeb Noormohamed, députée de Vancouver Granville., l'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique, Adam Walker, député provincial de Parksville-Qualicum, ainsi que Doug O'Brien, maire de Parksville et Andrea Blakeman, directrice générale de la Ballenas Housing Society, ont annoncé un investissement combiné de plus de 30 millions de dollars pour financer 87 nouveaux logements destinés aux personnes à revenu faible ou modeste de Parksville. La construction est terminée et les locataires ont commencé à emménager dans leur nouveau logement.

Situé au 360 Moilliet St., l'immeuble nouvellement inauguré compte huit maisons en rangée et 79 appartements. Les maisons en rangée comptent chacune trois chambres. De plus, des appartements d'une chambre, d'une chambre avec coin-détente et de deux chambres sont offerts. La Ballenas Housing Society, anciennement la Nanaimo Affordable Housing Society, est propriétaire de l'immeuble. Elle en assure l'exploitation et aura un bureau sur place pour soutenir les résidents. L'ensemble résidentiel est situé près du centre-ville de Parksville, à distance de marche d'épiceries, de parcs, de services de soins de santé et d'écoles.

La plupart des locataires paieront un loyer proportionné au revenu, c'est-à-dire un loyer représentant 30 % du revenu. Ainsi, 17 logements sont destinés aux résidents à très faible revenu, comme les prestataires d'une aide au revenu ou les personnes handicapées. Les autres logements seront offerts aux taux du marché, soit à partir de 1 360 $ pour un appartement d'une chambre, 1 487 $ pour un appartement d'une chambre avec coin-détente, 1 742 $ pour un appartement de deux chambres et 2 422 $ pour une maison en rangée de trois chambres.

Le financement fourni pour cet ensemble résidentiel est le suivant :

19,8 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL);

9,5 millions de dollars du gouvernement provincial, provenant du fonds de logement communautaire de l'initiative Building BC: Community Housing Fund et environ 582 000 $ en financement d'exploitation annuel;

Exonération des droits de 725 000 $ de la Ville de Parksville et du District régional de Nanaimo .

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Pour cet ensemble résidentiel, le gouvernement du Canada a investi près de 20 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Cet investissement permettra aux résidents de Parksville d'avoir accès à des logements sûrs et abordables. Grâce à des partenariats avec tous les ordres de gouvernement, dont la Province de la Colombie-Britannique et la Ville de Parksville, un plus grand nombre de familles, de personnes âgées et de personnes handicapées seront en mesure de demeurer dans la collectivité de leur choix. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement du FNCIL du gouvernement du Canada améliore le bien-être économique et social des personnes qui ont emménagé dans ces nouveaux logements et fait de Parksville un meilleur endroit où vivre. Lorsque les gens ont un chez-soi sûr et stable, ils acquièrent la confiance dont ils ont besoin pour réussir. » - Taleeb Noormohamed, députée de Vancouver Granville.

« Cet ensemble changera la vie des personnes qui en feront leur chez-soi, en leur procurant un endroit sûr et abordable où se loger. Je tiens à remercier la Ballenas Housing Society et nos nombreux partenaires qui travaillent avec nous pour offrir à un plus grand nombre de personnes la possibilité de rester à Parksville, près des gens qui leur sont chers. » - L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Les logements abordables et accessibles changent la vie des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Un plus grand nombre de personnes qui bénéficient d'une aide au revenu ou pour personne handicapée auront un chez-soi grâce à ces remarquables nouveaux logements abordables à Parksville. » - L'honorable Sheila Malcolmson, ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté de la C.-B.

« Ces logements sont les premiers logements locatifs subventionnés par la province à être construits à Parksville depuis de nombreuses années. Grâce aux efforts combinés de partenaires gouvernementaux et communautaires, ces logements offriront des options abordables à une collectivité où le taux d'inoccupation est exceptionnellement bas. Il s'agit effectivement d'un ajout fort appréciable pour la collectivité, et nous nous réjouissons à la perspective d'autres aménagements comme celui-ci dans l'avenir. » - Adam Walker, député provincial de Parksville-Qualicum

« Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes concernées et, en particulier, à la Ballenas Housing Society, pour avoir créé un ensemble de logements abordables bien conçu à Parksville. Ces nouveaux logements offrent un chez-soi de qualité à un large éventail de familles, tout en bénéficiant aux personnes qui reviennent à Parksville et qui n'avaient pas les moyens de se loger jusqu'à présent. Dans un esprit de collaboration, nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre stratégie pour résoudre la crise du logement en aménageant de nouveaux ensembles résidentiels. » - Doug O'Brien, maire de Parksville

« La Ballenas Housing Society est ravie d'ouvrir son premier immeuble dans la région d'Oceanside. Nous sommes reconnaissants du soutien reçu de la Ville de Parksville, de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), de BC Housing, du district régional de Nanaimo et des membres de la collectivité. On peut faire toute la différence lorsque plusieurs ordres de gouvernement s'unissent pour appuyer les communautés locales. Nous sommes enthousiastes à l'idée de réaliser d'autres ensembles résidentiels comme celui-ci à Parksville. » - Andrea Blakeman, directrice générale, Ballenas Housing Society

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement a versé un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.





La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for people du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le site (traduction française accessible) : https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, consultez le site :https://workingforyou.gov.bc.ca/

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) :

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Shiraz Keushgerian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, SCHL, [email protected]; BC Housing, Relations avec les médias, [email protected]