CHÂTEAUGUAY, QC, le 14 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont souligné aujourd'hui l'inauguration officielle de KWÉ 55, un immeuble de 31 studios destinés à des personnes à risque d'itinérance à Châteauguay. Cette réalisation est une initiative de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie (FROHME).

Cet événement a eu lieu en présence de la présidente du caucus et députée de Châteauguay-Lacolle, Mme Brenda Shanahan, de la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du directeur général de l'organisme Kahnawake Shakotiia'takehnhas Community Services (KSCS), M. Derek Montour, du directeur du Conseil Mohawk de Kahnawake, M. Alan John Rice, du maire de Châteauguay, M. Éric Allard, et de la directrice générale de la FROHME, Mme Ivelina Nikolova.

Le projet KWÉ 55 de la FROHME a permis de transformer l'ancien motel Le Rustik en 31 studios pour des personnes à risque d'itinérance. Le Conseil Mohawk de Kahnawake est partenaire du projet. Un minimum de 5 logements est en effet réservé à des personnes issues de la communauté autochtone.

Le gouvernement du Canada a alloué près de 6 M$ à ce projet par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec a ajouté une contribution de près de 1,5 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ) en vertu des ententes tripartites que la Ville de Châteauguay a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Tous les locataires de cet immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Châteauguay.

Citations :

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous poursuivons nos investissements dans la création de logements sociaux et abordables dans toutes les régions du Québec et au bénéfice de toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. Notre gouvernement est mobilisé autour des enjeux en itinérance et nous travaillons en équipe sur la question. Nous allons continuer à mettre rapidement en chantier davantage d'immeubles et de logements dans les prochains mois avec l'appui de partenaires variés et engagés dans leur milieu. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Toutes les Québécoises et tous les Québécois méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de 31 nouveaux studios abordables, à Châteauguay, grâce à la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Canada est fermement engagé à construire plus de logements, plus rapidement et à s'assurer que personne ne soit laissé pour compte »

Brenda Shanahan, présidente du caucus et députée de Châteauguay-Lacolle

« Je suis très fière de voir l'ancien motel Le Rustik reprendre vie et être revitalisé afin de profiter aux citoyens et citoyennes du comté de Châteauguay, sous la forme d'un environnement sain, abordable et sécuritaire. Ce nouvel établissement, érigé devant des installations importantes de transport en commun, permettra aux occupants à risque d'itinérance de profiter de grandes possibilités de mobilité. Félicitations à tous ceux et celles qui ont participé à cette solution nécessaire et tant attendue par les citoyennes et citoyens d'ici! »

Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay

« L'organisme Kahnawake Shakotiia'takehnhas Community Services (KSCS) est honoré de s'associer à la FROHME dans le cadre du projet KWÉ 55, qui représente une avancée considérable dans notre mission consistant à fournir des solutions en matière de logement. Cette initiative est porteuse d'espoir : elle offre un refuge à tous les Kahnawa'kehró:non dans le besoin, et encourage l'esprit communautaire. Ensemble, nous nous engageons à construire un avenir où tous les membres de notre communauté auront un endroit où ils se sentiront chez eux, à l'abri des dangers. »

Derek Montour, directeur général de KSCS

« L'itinérance est un enjeu complexe de société pour lequel des efforts doivent être faits pour trouver des solutions permanentes. Il est essentiel de collaborer avec l'ensemble des partenaires afin de poser des actions concrètes pour répondre aux besoins croissants des personnes les plus vulnérables. Dans un contexte de crise du logement, la transformation du bâtiment qui abritait jadis Le Rustik et le Il Vincino permettra ainsi aux personnes à risque d'itinérance de vivre dans la dignité et la sécurité. »

Éric Allard, maire de Châteauguay

« L'équipe est très enthousiaste aujourd'hui d'inaugurer notre immeuble en présence de tous les partenaires qui ont participé au projet. Le KWÉ 55 est le résultat d'un travail d'équipe impressionnant entre les gouvernements, la municipalité, la nation Mohawk de Kahnawake, le réseau de la santé, le milieu communautaire, les professionnels et entrepreneurs. La FROHME tient à les remercier de s'être aventurés avec nous dans cette idée de convertir un motel en studios et de livrer ce projet en 18 mois afin de répondre le plus rapidement possible aux besoins des personnes itinérantes ou à risque d'itinérance. »

Ivelina Nikolova, directrice générale de la FROHME

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

