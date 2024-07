MONTRÉAL, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que la Ville de Montréal sont fiers de souligner aujourd'hui la réalisation de la maison de chambres Loge Accès, phase VI, destinée à des personnes à risque d'itinérance dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Il s'agit d'un investissement de près de 5,9 M$.

Le gouvernement du Canada a alloué près de 2,4 M$ par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

Le gouvernement du Québec a accordé près de 1,3 M$ par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ) qui garantit le prêt hypothécaire contracté par Les Habitations Loge-Accès, l'organisme porteur du projet qui est apparenté à la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal (SHAPEM).

Pour sa part, la Ville de Montréal accorde plus de 800 000$ à ce projet, dont près de 250 000$ provenant du fonds de logement social de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et un peu plus de 562 000$ provenant de la subvention au patrimoine de la Ville de Montréal.

L'organisme Mission Old Brewery assure l'accompagnement de la clientèle de cet immeuble. La SHAPEM est propriétaire de l'immeuble et a pu en faire l'acquisition grâce à un prêt consenti par le Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Citations :

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à des programmes comme l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'aide financière de notre gouvernement, jumelée à l'apport des autres partenaires, fait en sorte que des personnes à risque d'itinérance puissent bénéficier d'un endroit sécuritaire et abordable pour se loger. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Par ses investissements dans le logement, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, à Montréal, et partout au pays. L'inauguration d'aujourd'hui contribuera à faire en sorte qu'un plus grand nombre de Montréalaises et de Montréalais, en situations vulnérables, puissent avoir un chez-soi sécuritaire et abordable. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Hochelaga

« Je partage la fierté de l'organisme Les Habitations Loge-Accès et de tous ses partenaires de voir la concrétisation de ce magnifique projet. Merci à tous celles et ceux qui ont joint leurs efforts et qui contribuent à offrir stabilité et soutien à des personnes itinérantes ou à risque de le devenir. Tout a été pensé ici afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Les maisons de chambres sont souvent le dernier rempart avant l'itinérance et peuvent être la première porte de sortie de la rue. Elles sont des ressources absolument essentielles dans notre lutte pour réduire les vulnérabilités et l'itinérance dans la métropole. La Ville de Montréal est fière d'avoir contribué à Loge-Accès VI, qui offre 15 chambres à des personnes à risque d'itinérance. Ici, c'est plus qu'un toit qui est offert, c'est un milieu de vie sécuritaire, où du personnel qualifié répond à des besoins spécifiques et aide des personnes vulnérables à s'épanouir dignement et pleinement. Nous allons continuer de soutenir de tels projets partout à Montréal, qui permettent d'améliorer l'offre de logements sociaux à Montréal et de lutter efficacement contre la crise des vulnérabilités. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Notre administration a pris des engagements fermes pour s'attaquer à la crise de l'abordabilité dans la métropole. Et nous travaillons sans relâche pour trouver des solutions qui répondent aux besoins de tous les types de ménages. À l'heure de la crise du logement et de la flambée immobilière dans la métropole, les besoins sont immenses et il y a urgence d'agir. Ce projet, nous y avons cru et nous n'avons ménagé aucun effort pour qu'il se concrétise. Nous remercions toutes les personnes qui ont mis l'épaule à la roue pour en assurer la réalisation. »

Robert Beaudry, responsable de l'itinérance et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Depuis plus de 30 ans, nous faisons le choix de consacrer une part de nos investissements à des projets sociaux, communautaires et abordables pour permettre à des ménages à revenu modeste de bénéficier d'un toit de qualité, à coût abordable et pérenne et pour contribuer à une société plus juste. Je salue l'engagement et la détermination de tous les acteurs de ce projet qui est un bel exemple d'apport collectif »

Marianne Duguay, vice-présidente principale, immobilier social, communautaire et abordable, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Nous remercions l'ensemble des partenaires pour leurs contributions. Cet effort collectif nous aide à affronter les enjeux sociétaux cruciaux auxquels nous sommes confrontés, et à accomplir notre mission : construire des communautés inclusives, solidaires et durables. »

Jean-Pierre Racette, directeur général de la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal (SHAPEM)

« Ce projet est un autre exemple de l'importance et de la pertinence du modèle de logement social avec soutien communautaire. Nos équipes de soutien en logement sont fières d'accompagner les résidentes et résidents vers la stabilité résidentielle, en partenariat avec la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal. Il s'agit d'une preuve supplémentaire du fait que lorsque tous les bons acteurs sont réunis, il est possible de briser le cycle de l'itinérance de façon durable. »

James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery

« C'est toujours incroyablement inspirant de constater comment, avec tous nos partenaires, nous surmontons chaque défi pour offrir un toit et un accompagnement dans le respect et la dignité. Notre mobilisation collective change des vies et le projet Loge-Accès VI est en un excellent exemple. »

Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

Fait saillant :

Tous les locataires admissibles peuvent bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 260 000 $ par année est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal. La partie de la Ville est remboursée par la CMM.

