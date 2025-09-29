Inauguration de 10 logements sociaux et abordables à Grande-Vallée

GRANDE-VALLÉE, QC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Municipalité de Grande-Vallée ont profité du 25e anniversaire de l'organisme Maison des aînés de Grande-Vallée pour inaugurer la seconde phase de son projet, qui a permis d'ajouter 10 logements sociaux et abordables destinés à des personnes âgées en légère perte d'autonomie à Grande-Vallée. Ce projet représente un investissement totalisant plus de 5,9 M$.

Le gouvernement du Canada y a contribué à hauteur de 2,5 M$ par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), y a contribué pour plus de 1,7 M$ et garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

La Municipalité de Grande-Vallée a pour sa part accordé à l'organisme un rabais de taxes d'une durée de 35 ans.

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les municipalités dans la recherche de solutions locales aux défis en matière de logement. Cette seconde phase contribuera à répondre aux besoins urgents en logement des personnes âgées à Grande-Vallée. En collaboration avec le gouvernement du Québec et la Municipalité de Grande-Vallée, nous contribuons à bâtir des collectivités plus fortes et plus solidaires. »

Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Voilà un bel exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement permet à des aînés de bénéficier d'un logement abordable et sécuritaire. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

Sonia Bélanger, ministre responsable de l'Habitation

« Je tiens à féliciter les dirigeants de cet organisme, sans oublier leurs nombreux partenaires, pour cette belle réalisation. Notre gouvernement est fier d'avoir contribué à cet agrandissement qui permet à nos aînés de Grande-Vallée de demeurer dans leur communauté, près des personnes qui leur sont chères. »

Stéphane Sainte-Croix , député de Gaspé

« Cette résidence est bien plus qu'un bâtiment: c'est un symbole de notre engagement envers les personnes qui ont façonné notre communauté. Cette seconde phase témoigne de notre volonté collective de leur offrir un milieu de vie digne, chaleureux et adapté à leurs besoins. »

Ghislaine Bouthillette, directrice générale et greffière-trésorière de Grande-Vallée

« L'année 2025 marque le 25e anniversaire de notre organisme et l'inauguration officielle de la phase II de son établissement; un quart de siècle d'engagement, de bienveillance, d'amour, de solidarité, de respect et de dévouement envers ceux et celles qui ont bâti notre communauté. Notre résidence, c'est une histoire de cœur et de communauté. Elle endosse nos valeurs les plus profondes, la dignité, la compassion et le lien intergénérationnel. Je tiens à saluer le travail exceptionnel de notre personnel passé et présent, de nos bénévoles des C.A. passés et présents. Je salue également notre partenariat avec la Corporation d'aide à domicile Multi-Services, dont les employés œuvrent au quotidien avec nos équipes pour le bien-être de nos résidents. Grâce à eux, cette Maison est bien plus qu'un milieu de vie : c'est un lieu d'humanité. »

Ann Béland, présidente de l'organisme Maison des aînés de Grande-Vallée

Jusqu'à 8 des 10 ménages de cette seconde phase ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle totalisant près de 138 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par les quatre municipalités du secteur desservi au prorata de leur population (Grande-Vallée, Cloridorme, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine et Petite-Vallée).

Plusieurs partenaires ont soutenu financièrement l'organisme dans ce projet, dont la MRC de La Côte-de-Gaspé (50 000 $), la Caisse populaire Desjardins Mer et montagnes (50 000 $), le Centre local de développement (20 000 $) et Présâges (15 000 $).

La résidence comprend maintenant 30 unités locatives, soit 10 logements et 20 studios.

