Inauguration d'une nouvelle installation au parc Le Carignan

MONTRÉAL-NORD, QC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Montréal-Nord célèbre l'inauguration d'un nouveau projet collaboratif novateur au parc Le Carignan : le Biblioconteneur. Ce projet destiné à rendre la culture accessible et visible pour tous, sera ouvert au grand public et offrira un accès privilégié aux livres de la bibliothèque de l'école Le Carignan par le biais du programme Bibliothèque hors les murs. Le concept du projet est né de la collaboration entre l'arrondissement de Montréal-Nord, la division des bibliothèques de l'arrondissement et l'implication de l'ancienne directrice de l'école primaire Le Carignan, Pascale Beaudry.

« Cette nouvelle installation bénéficiera aux jeunes de 5 à 12 ans en leur offrant un accès privilégié à la culture. Nous sommes très heureux de participer à ce beau projet qui contribuera entre autres à soutenir la persévérance scolaire des jeunes de l'arrondissement », a souligné la mairesse d'arrondissement Christine Black.

L'aménagement intérieur du Biblioconteneur se voit donc entièrement confié au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPI) et à la direction de l'école Le Carignan qui verra à son aménagement et qui y transférera l'entièreté de leur collection. Le lieu, muni d'une terrasse verte et d'un café littéraire sera mis à la disposition des citoyens les soirs et les fins de semaine durant l'année scolaire. À compter de l'été 2023, il sera accessible aux organismes et aux citoyens durant la période estivale. Il sera possible d'occuper l'espace pour des activités diverses dans un confort digne de ce nom. Muni de multiples structures de bois, le lieu est également conçu pour permettre de prendre la parole devant un groupe d'enfants afin de tenir une classe extérieure.

Au cours de l'été, une belle programmation estivale prendra place au cœur de la nouvelle installation. Celle-ci sera développée en collaboration avec le milieu scolaire et les différents organismes communautaires du quartier.

« Le Biblioconteneur, c'est un rêve. C'est le rêve de voir émerger un endroit où les enfants de 5-12 ans pourront s'épanouir à travers des activités culturelles, scientifiques ou sportives lors des périodes de transitions (fins de journée et période estivale). Le tout se vivra dans un endroit sain et sécuritaire, accompagné par différents acteurs de la communauté mobilisés autour du projet », a souligné madame Beaudry, ancienne directrice de l'école.

La nouvelle installation du parc Le Carignan a été rendue possible grâce au financement de la Ville de Montréal. La réalisation des travaux a été confiée aux firmes Mergon inc. et Castor & Pollux.

