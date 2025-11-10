MONTRÉAL, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, et l'organisme Artère de l'Est ont inauguré aujourd'hui un nouveau service d'hébergement pour les jeunes de 16 à 23 ans vivant des situations de précarité ou de vulnérabilité.

Situé au 11 180, rue Notre-Dame, ce service vise à offrir un hébergement sécuritaire, un accompagnement psychosocial et des activités de réinsertion à cette clientèle, tout en leur donnant les moyens de surmonter les défis et de développer leur autonomie.

Cet événement a eu lieu en présence du député fédéral d'Honoré-Mercier, Eric St-Pierre, de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, et de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

Cette réalisation représente un investissement de plus de 1,7 million $. Notons que le gouvernement du Canada a participé à ce projet en versant 422 465 $ provenant du programme Vers chez soi, ainsi que plus de 912 000 $ par l'entremise du Plan de réponse communautaire aux campements (PRCC). Pour sa part, le gouvernement du Québec a octroyé 400 000 $ avec la mesure d'aide financière pour revitaliser l'est de Montréal.

Rappelons que ce nouveau service d'hébergement transitoire est ouvert 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Il offre 10 places à coucher, un espace de dépannage avec divan-lit ainsi que des installations sanitaires et une buanderie. Les jeunes bénéficieront également, pendant leur séjour, de repas et d'un accompagnement personnalisé adapté à leur parcours et à leurs aspirations.

Citations

« Offrir un toit et un accompagnement à nos jeunes en situation de vulnérabilité, c'est leur donner une réelle chance de rebâtir leur avenir. Le gouvernement du Canada est fier de collaborer avec le gouvernement du Québec et des organismes comme l'Artère de l'Est pour soutenir des initiatives qui favorisent l'autonomie, la dignité et l'espoir. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Chaque jeune mérite d'avoir accès à un environnement sécuritaire et bienveillant et c'est exactement pourquoi ce nouveau service d'hébergement changera concrètement des vies ici, dans l'Est de Montréal. Il offrira à de nombreux jeunes un point d'ancrage, un accompagnement et la possibilité de se reconstruire, ce qui aidera à prévenir l'exclusion et ainsi bâtir une collectivité plus résiliente et inclusive. »

Eric St-Pierre, député d'Honoré-Mercier

« Offrir aux jeunes de l'Est de l'île de Montréal cet espace d'accueil, sécurisant et de soutien est une réponse concrète et humaine à un besoin criant dans notre société. Je me réjouis de la collaboration avec l'organisme L'Artère de l'Est, qui incarne les valeurs de solidarité, de dignité et d'espoir que nous portons. Ce n'est qu'en continuant d'unir nos efforts, avec l'ensemble des partenaires et des organismes, que nous pourrons répondre aux besoins des jeunes et leur offrir toutes les chances de réussir. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides

« L'Artère de l'Est, c'est la preuve que quand la communauté se mobilise, on change réellement des vies. Ici, on tend la main à des jeunes qui ont besoin d'un coup de pouce pour reprendre leur élan et croire à nouveau en leur avenir. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ce nouveau service d'hébergement représente bien la force de notre action collective pour soutenir les jeunes de l'est de Montréal. En unissant nos efforts avec des partenaires engagés comme l'Artère de l'Est, nous offrons à ces jeunes un milieu de vie bienveillant où ils peuvent se reconstruire, retrouver leur confiance et envisager l'avenir avec espoir. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole

« L'Artère de l'Est est née d'un besoin réel lié à l'augmentation de la pauvreté chez les jeunes. Selon l'enquête canadienne sur le logement, 13,2 % des jeunes de 15 à 34 ans vivent de l'itinérance visible contre 23 % en itinérance cachée. Trop de jeunes se retrouvent sans ressources adaptées à leurs réalités. En effet, la maison Tangente, auberge du cœur la plus dans l'est de Montréal, ont noté un refus de 462 nuitées en 2023-2024. Aujourd'hui, nous leur ouvrons un lieu où ils peuvent se reconstruire et se projeter vers l'avenir sans être déracinés de leur milieu de vie initial. »

Valérie Chrétien, directrice générale de l'Artère de l'Est

Faits en bref

L'Artère de l'Est est un organisme à but non lucratif situé à Montréal-Est. Il offre un hébergement temporaire, un accompagnement personnalisé et des services de soutien à l'intégration sociale pour les jeunes de 16 à 23 ans en situation de précarité. Son approche repose sur la bienveillance, la collaboration et l'autonomisation des jeunes.

Vers un chez-soi est un programme communautaire visant à prévenir et à réduire l'itinérance au Canada. Ce programme fournit du financement et du soutien aux communautés urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

L'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements contribue à réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance hors refuge, notamment le nombre de personnes en situation d'itinérance vivant dans des campements. Elle s'appuie sur le déploiement dans chaque communauté visée d'un Plan de réponse communautaire aux campements reposant sur une approche favorisant la stabilité résidentielle avec accompagnement pour assurer la dignité des personnes.

Les gouvernements du Canada et du Québec ont conclu, depuis 2001, des ententes successives ayant pour objet une mise en œuvre concertée, au Québec, de programmes du Canada destinés à soutenir des Projets visant à prévenir et à réduire l'itinérance à l'échelle de communautés locales--incluant l'Entente Canada-Québec concernant Vers un chez-soi et l'Entente Canada-Québec concernant l'itinérance hors refuge et les campements.

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé, 418 208 2584; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167