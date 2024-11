LONGUEUIL, QC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Longueuil sont fiers de participer aujourd'hui à l'inauguration officielle de L'Entre-Deux - Phase II, un projet de 7 logements abordables destinés à des femmes vivant avec une problématique de santé mentale ou un trouble du spectre de l'autisme.

Cet événement a eu lieu en présence de Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne, Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin, adjointe parlementaire aux Services sociaux et adjointe gouvernementale à la Lutte contre le racisme, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, ainsi que Julie Marinier-Desjardins, présidente de L'Entre-Deux.

Le gouvernement du Canada a accordé au projet un montant de près de 3 M$ en vertu de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), y a également contribué une somme additionnelle de 400 000 $.

La Maison L'Entre-Deux offre un soutien aux femmes qui vivent des difficultés liées à la dépression et/ou aux troubles de la personnalité, en créant un environnement stable et sécuritaire où elles sont écoutées, respectées et encouragées à développer des compétences pour améliorer leur bien-être personnel et leurs capacités d'adaptation. Avec ce nouvel immeuble de 7 logements, situé sur le même terrain que l'organisme, les femmes bénéficiant des services de la Maison L'Entre-Deux peuvent appliquer leurs apprentissages dans un contexte sécuritaire.

Citations :

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« De concert avec nos partenaires, nous souhaitons utiliser rapidement les sommes disponibles pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité qui répond à leurs besoins. Ce projet est un exemple supplémentaire de l'importance de nos investissements dans la création de logements sociaux et abordables dans toutes les régions du Québec et au bénéfice de toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. » - France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les collectivités pour relever le défi de construire plus de logements à Longueuil et partout au Québec. Par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement augmente l'offre de nouveaux logements en investissant près de 3 M$ dans la construction de 7 logements, qui bénéficient aux femmes qui en ont le plus besoin. » - Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne

« Je salue le travail de l'équipe de la Maison L'Entre-Deux et des partenaires qui ont contribué à ce projet. Cette initiative ajoute une ressource nécessaire dans notre région. Ce milieu de vie permettra à des femmes de s'épanouir dans un environnement adapté à leur condition, sous le signe de la bienveillance. Je suis fière que notre gouvernement y contribue financièrement. » - Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin, adjointe parlementaire aux Services sociaux et adjointe gouvernementale à la Lutte contre le racisme

« En tant que mairesse de Longueuil, Ville partenaire, je suis fière de soutenir cette initiative qui offrira aux femmes en situation difficile un espace sécuritaire et adapté, propice à leur épanouissement. Fruit d'une collaboration entre les différents ordres de gouvernement, cette initiative illustre notre engagement à collaborer ensemble pour répondre aux besoins impérieux de notre population. Finalement, je souhaite remercier le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités pour son appui financier, crucial à la réalisation de ce projet. » - Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Les femmes qui viennent à L'Entre-Deux reçoivent le soutien d'intervenantes et d'intervenants 24/7 durant les 15 semaines de leur hébergement. En ayant accès à des logements après leur séjour, elles pourront poursuivre leur cheminement tout en sachant qu'elles ont un appartement sécuritaire où vivre. J'espère que le cheminement proposé par la trajectoire de services de L'Entre-Deux deviendra un jour la norme dans le soutien des personnes vivant avec des enjeux relationnels. » - Julie Marinier-Desjardins, présidente de L'Entre-Deux.

Faits en bref :

Jusqu'à 6 des 7 ménages auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]