Inauguration d'un muret commémoratif et améliorations au parc du Souvenir : hommage aux combattants d'hier et d'aujourd'hui

MONTRÉAL, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le parc du Souvenir fait peau neuve. La mairesse de l'arrondissement de Verdun, Mme Marie-Andrée Mauger, accompagnée de l'Honorable David Lametti, député de LaSalle-Émard-Verdun et Ministre de la Justice et procureur général du Canada et du conseiller de la Ville Sterling Downey, ont procédé à l'inauguration d'un nouveau muret et de nouveaux aménagements réalisés autour du Mémorial de la Victoire au parc du Souvenir.

Principales améliorations

Le nouveau muret, conçu tout en sobriété de par sa couleur, sa forme et le type de matériau, vient embellir et ceinturer l'espace autour du Mémorial de la Victoire pour mieux mettre en valeur cette œuvre d'art qui rend hommage aux anciens combattants de Verdun. Le nom du parc et un extrait du poème Pour les soldats oubliés de Robert Laurence Binyon sont inscrits discrètement sur le muret, rendant ainsi hommage aux vétérans du passé et à ceux d'aujourd'hui. Par ailleurs, le pavé a été entièrement refait pour rendre cet espace commémoratif davantage attrayant et accessible. Des éléments de mobilier urbain, comme des bancs, ont été remplacés et ajoutés près du monument. D'autres bancs et des tables seront ajoutés dans les prochaines semaines. Des plantations ont également été faites autour du muret.

Le projet a bénéficié d'une aide financière de 25 000 $ du Ministère des anciens combattants.

Citations

« Ces améliorations visent à rendre hommage aux anciens combattants, vétérans et réservistes du passé et du présent, aux hommes et aux femmes toujours en devoir et qui défendent leur patrie. Avec l'ajout de ce muret commémoratif, nous reconnaissons par le fait même l'apport des membres des forces policières, du service de sécurité incendie, du personnel hospitalier, de même que les premiers répondants et premières répondantes qui protègent la population au quotidien », a souligné la mairesse Marie-Andrée Mauger.

« Ce muret et l'inscription qui y est apposée sont une marque de reconnaissance à l'égard des vétérans d'aujourd'hui qui s'impliquent quotidiennement dans notre communauté. C'est aux héroïnes et héros du présent que nous nous adressons à travers ce nouvel aménagement, lequel vient compléter l'hommage rendu aux anciens combattants grâce au Mémorial de la Victoire », termine Sterling Downey, conseiller de la Ville.

Chêne de Vimy

Un chêne de Vimy, offert par l'Honorable David Lametti, a été planté à proximité du cénotaphe des anciens combattants. Ce chêne est un élément important du projet et revêt une signification particulière. En effet, durant la Première Guerre mondiale, le Lieutenant Leslie Miller aurait ramassé des glands de chênes après la bataille de la crête de Vimy et les auraient replantés sur ses terres en Ontario. À partir de ces glands, plusieurs arbres ont poussé et ont été plantés au Canada et à la crête de Vimy. Ce chêne en serait un descendant et rend hommage aux anciens combattants et aux vétérans de Verdun.

Le Mémorial de la Victoire

Le Mémorial de la Victoire, ou Monument aux braves de Verdun, date de 1924. D'abord installé au parc des Madelinots, il trouve sa place au parc du Souvenir, près de la mairie d'arrondissement ainsi que devant le Great War Memorial Hall en 1959.



Initialement, l'œuvre d'art rend hommage aux héros de la Première Guerre mondiale. Afin de refléter l'engagement des soldats à travers le temps, des inscriptions ont été ajoutées sur le monument pour rendre hommage aux Verdunois tombés au champ d'honneur lors de la deuxième guerre mondiale et de la guerre de Corée.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun

Renseignements: Mathieu Robert-Perron, chargé de communication, Arrondissement de Verdun, 438 402-8928, [email protected]