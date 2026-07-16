/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE LOGEMENTS ABORDABLES À GATINEAU/

GATINEAU, QC, le 15 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec, la Ville de Gatineau et Logir Outaouais invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de logements sociaux et abordables à Gatineau.

L'activité se déroulera le jeudi 16 juillet en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, de la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette, et du président de Logir Outaouais, M. Jean Pigeon.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 16 juillet, 9 h.

DATE : 16 juillet 2026 HEURE : 9 h 45 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Société d'habitation du Québec

Sources : Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]