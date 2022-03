« C'est avec joie que je félicite Ina et Greg d'avoir été choisis pour porter le drapeau du Canada », déclare Josh Dueck, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Beijing 2022. « Ina et Greg sont non seulement deux des paralympiens canadiens les plus décorés à avoir atteint les plus hauts sommets de leur sport, ils symbolisent également le meilleur des valeurs paralympiques et sont d'incroyables ambassadeurs sportifs. Être porte-drapeau, c'est pour eux un honneur bien mérité, qui est aussi le reflet de leurs années de dévouement et de leurs réalisations. Je serai fier de défiler derrière eux lors de la cérémonie d'ouverture et je sais que toute l'équipe les appuie. »

Forrest, qui participera à ses quatrièmes Jeux paralympiques, est l'une des curleuses en fauteuil roulant les plus titrées au monde. Membre de l'équipe nationale depuis 15 ans, l'athlète de 59 ans a, à son actif, deux médailles d'or paralympiques (2010, 2014) et une médaille de bronze (2018), ainsi que trois titres mondiaux.

« C'est un immense privilège d'être choisie comme porte-drapeau. C'est aussi un honneur, une joie et une responsabilité de porter le drapeau et de montrer au monde entier tous les grands athlètes qui défileront derrière moi », affirme Forrest. « Représenter le Canada procure un sentiment très spécial. Je me rappelle la première fois, à Vancouver 2010, et les sensations qu'ont fait naître les cris et encouragements des partisans canadiens. Je sais que la famille, les amis et beaucoup de Canadiens nous regarderont et appuieront de la même façon. J'espère que tous les paralympiens qui vivront leur baptême des Jeux éprouveront ce sentiment immense de fierté canadienne. »

Westlake, qui a été le capitaine de l'équipe canadienne de para-hockey sur glace pendant plusieurs années, fait partie des meilleurs athlètes de son sport depuis son adolescence. Le joueur de hockey de 35 ans, qui a été membre de trois formations championnes du monde, est maintenant prêt pour ces cinquièmes Jeux paralympiques d'hiver, où il tentera d'ajouter une autre médaille paralympique à son palmarès après avoir décroché l'or en 2006, le bronze en 2014 et l'argent en 2018.

« C'est un véritable honneur de porter le drapeau canadien à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de 2022, et le partager avec une athlète exceptionnelle comme Ina le rend encore plus prestigieux », ajoute Westlake. « Je suis très fier de représenter mon pays et de faire partie de l'Équipe paralympique canadienne pour mes cinquièmes Jeux. Mais je me sens également empreint d'humilité et je remercie sincèrement mes coéquipiers, mes entraîneurs et notre personnel, ainsi que toutes les personnes impliquées dans le processus de sélection pour cette formidable opportunité qui m'a été offerte. »

Forrest et Westlake se lanceront tous les deux sur leur surface glacée respective pour leur premier match, le 5 mars, à Beijing. En curling, le Canada se mesurera à la Chine, championne paralympique en titre, dans son match d'ouverture du tournoi à la ronde, à 14 h 35, heure locale / 1 h 35 HE, tandis que la ronde préliminaire de para-hockey sur glace verra le Canada affronter ses principaux rivaux, les États-Unis à 13 h 5, heure locale / 0 h 5 HE.

Les Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 commenceront le 4 mars avec la cérémonie d'ouverture qui sera diffusée en direct sur CBC/Radio-Canada à 7 h HE (elle sera précédée d'une émission à 6 h 30 HE). La compétition sportive se déroulera du 5 au 13 mars à Beijing, où le Canada sera représenté par 49 athlètes en ski para-alpin, para-hockey sur glace, ski paranordique, parasnowboard et curling en fauteuil roulant.

