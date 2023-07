Impôt des particuliers - La baisse d'impôt des contribuables québécois se concrétise depuis le 1er juillet

QUÉBEC, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Afin de permettre aux citoyens de bénéficier de la baisse générale d'impôt, Revenu Québec rappelle que des ajustements ont récemment été apportés aux modalités de calcul des retenues à la source d'impôt devant être effectuées sur les rémunérations versées après le 30 juin 2023.

Conformément à ce qui a été annoncé par le ministre des Finances du Québec lors du budget 2023-2024, la réduction d'un point de pourcentage touche les deux premiers paliers d'imposition et se traduit comme suit :

de 15 % à 14 % pour la portion du revenu imposable qui ne dépasse pas 49 275 $;

de 20 % à 19 % pour la portion du revenu imposable qui dépasse 49 275 $, mais qui ne dépasse pas 98 540 $.

La baisse d'impôt pourra atteindre jusqu'à 814 $ annuellement pour une personne vivant seule et 1 627 $ pour un couple.

REVENU

IMPOSABLE MONTANT DE LA BAISSE POUR

UNE PERSONNE VIVANT SEULE MONTANT DE LA BAISSE POUR UN

COUPLE AYANT DEUX REVENUS ÉGAUX 20 000 $ 8 $

40 000 $ 210 $ 56 $ 60 000 $ 428 $ 256 $ 80 000 $ 628 $ 456 $ 100 000 $ 814 $ 656 $ 150 000 $ 814 $ 1 156 $ 200 000 $ 814 $ 1 627 $

Pour obtenir plus de détails, consultez la nouvelle fiscale publiée à ce sujet sur le site Internet de Revenu Québec.

« La baisse d'impôt va accroître la prospérité du Québec en stimulant la croissance économique ainsi que l'offre de travail. Les ajustements entrés en vigueur tout récemment concrétisent l'engagement de notre gouvernement d'améliorer le revenu disponible des Québécois de façon récurrente. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

