MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW/ - Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre du Québec, François Legault, ont annoncé lundi un investissement de près de 100 millions de dollars, à parts égales, à Lion Électrique, pour l'établissement d'une usine d'assemblage de bloc-batteries hautement automatisée à Saint-Jérôme dans les Laurentides. Ce projet, évalué à près de 185 millions de dollars, créera 135 emplois lorsque la construction de l'usine sera terminée, en 2023. Il est aussi prévu que 150 emplois additionnels soient créés à plus long terme.

Pour l'annonce, MM. Trudeau et Legault étaient accompagnés du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, M. François-Philippe Champagne, du ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, M. Pierre Fitzgibbon, et de M. Marc Bédard, le président-fondateur de Lion Électrique.

Les bloc-batteries assemblés à la nouvelle usine seront destinés aux véhicules de Lion Électrique. Cet investissement stratégique lui permettra d'améliorer sa structure de coûts et de mieux contrôler le design et la forme de ses batteries, ce qui la rendra plus compétitive sur le marché des véhicules lourds électriques. À terme, l'entreprise pourrait ainsi augmenter le volume de sa production de véhicules. Lion Électrique sera le premier constructeur canadien de véhicules moyens et lourds à se doter d'installations de fabrication de blocs-batteries automatisés et à la fine pointe de la technologie.

L'entreprise établira aussi un centre d'innovation axé sur la recherche et le développement au sein de son usine de fabrication, ce qui lui permettra de mettre à l'essai et de perfectionner des produits en vue d'utilisations futures, comme des batteries pour des véhicules d'urgence tels que des ambulances. L'entreprise y testera des innovations issues de la recherche et du développement, notamment la capacité d'entreposage d'énergie et le rendement des batteries. Les résultats rendront ces produits plus compétitifs sur le marché nord-américain.

Citations

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous continuons de prendre des mesures pour soutenir nos entreprises canadiennes, investir dans l'innovation et protéger l'environnement. C'est grâce à des entreprises comme Lion Électrique que nous accélérons notre transition vers une économie résiliente, compétitive et axée sur la croissance propre. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Avec Lion, et plusieurs autres entreprises, le Québec est en train de se bâtir une expertise en transport électrique. C'est une preuve de plus qu'on a le savoir-faire pour produire des batteries. Notre gouvernement est prêt à investir pour positionner le Québec du bon côté de l'histoire en économie. Nous sommes prêts à prendre des risques pour que nos entreprises deviennent des champions dans des secteurs porteurs. Nous sommes en train de bâtir une nouvelle économie encore plus performante; une nouvelle économie où le Québec sera un leader. L'économie d'un Québec plus vert, plus prospère et surtout, plus fier. »

-- François Legault, premier ministre du Québec

« Synonyme d'innovation et d'audace entrepreneuriale, Lion est un acteur essentiel dans le cheminement du Canada vers un avenir axé sur la croissance verte et durable. Les investissements comme celui d'aujourd'hui favorisent non seulement la création de bons emplois et notre prospérité à long terme, mais positionnent aussi le Canada comme chef de file en matière de transports électriques. L'électrification des transports est un levier majeur pour atteindre à la fois nos objectifs économiques et climatiques. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer et d'accompagner Lion dans cette importante étape de sa croissance. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Avec sa nouvelle usine d'assemblage de batteries, Lion prend le virage de l'automatisation et mise sur l'innovation pour être encore plus compétitif à l'international. Ce projet représente une étape majeure dans le développement de notre filière québécoise des batteries. Avec nos minéraux critiques, notre recherche de calibre mondial, nos technologies prometteuses et surtout, notre électricité propre et renouvelable, le Québec a tout ce qu'il faut pour devenir un leader du virage électrique mondial. »

-- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec

« Lion est un joueur important de l'écosystème québécois et canadien en électrification des transports. Cette usine permettra à Lion d'intégrer un élément fondamental de la chaîne d'approvisionnement de nos véhicules électriques. Grâce aux prêts des gouvernements fédéral et provincial, nous pourrons désormais fabriquer au Canada ce que nous importions auparavant. Lion, le Québec et le Canada y gagneront, tant sur le plan économique qu'environnemental, au grand bénéfice des générations à venir. »

-- Marc Bédard, président-fondateur de Lion Électrique

Faits saillants

Lion Électrique est une entreprise québécoise qui conçoit et fabrique des autobus scolaires et des camions 100 % électriques. Elle emploie présentement plus de 465 personnes à son usine de Saint-Jérôme, dans les Laurentides au Québec.

Au terme du projet annoncé aujourd'hui, la compagnie produira 2 500 véhicules par année.

L'investissement de près de 50 millions de dollars du gouvernement du Canada provient du Fonds stratégique pour l'innovation, alors que celui de 50 millions de dollars du gouvernement du Québec, accordé par l'entremise d'Investissement Québec, est issu du Fonds du développement économique.

provient du Fonds stratégique pour l'innovation, alors que celui de 50 millions de dollars du gouvernement du Québec, accordé par l'entremise d'Investissement Québec, est issu du Fonds du développement économique. Le projet de l'entreprise répond à deux axes de la Stratégie québécoise du développement de la filière batterie du gouvernement du Québec, soit fabriquer des composants de batterie et produire des véhicules commerciaux électriques au Québec.

Le projet favorisera l'adoption de véhicules électriques commerciaux au Canada et au Québec, ce qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]; Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre du Québec, Tél. : 418 642-5321

Liens connexes

http://pm.gc.ca/