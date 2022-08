Importantes améliorations dans les conditions de travail à la MRC de Rivière-du-Loup

QUÉBEC, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - Après plus d'un an de négociation, les quelque 25 employé(e)s de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Rivière-du-Loup ont un nouveau contrat de travail. D'une durée de sept ans, celui-ci prévoit une nette amélioration des conditions de travail des syndiqué(e)s.

Pour y parvenir, les parties ont procédé à évaluation complète des emplois, suivie d'une révision majeure de la structure salariale ce qui a engendré des gains monétaires de 6,5 % en moyenne pour le personnel et ce, dès 2022.

De plus, les augmentations salariales annuelles seront liées à l'Indice des prix à la consommation (IPC) qui avoisinera probablement autour de 7 et 8 % pour l'année 2023.

La négociation s'est déroulée sous le signe du respect mutuel. L'attraction et la rétention de la main-d'œuvre étaient au cœur des préoccupations tant de la MRC que du syndicat.

« La signature de cette nouvelle convention collective démontre que des relations de travail respectueuses permettent d'aboutir à des résultats satisfaisants pour les deux parties. De notre côté, devant l'inflation galopante actuelle, nous avons réussi à protéger le pouvoir d'achat de nos membres, ce qui pour nous est déjà un gain important, » a déclaré Vincent Bélanger, président du SCFP 2795.

Située au cœur de la région administrative du Bas-Saint-Laurent, la MRC de Rivière-du-Loup est composée de onze municipalités rurales, de deux villes, dont une ville-centre. Les employé(e)s de la MRC sont des cols blancs, des technicien(ne)s, des professionnel(le)s ainsi que des préventionnistes en incendie.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

