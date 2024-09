VAL-D'OR, QC, le 18 sept. 2024 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) accueille trois nouveaux membres issus des Premières Nations au sein du corps professoral de l'École d'études autochtones. Eliane Grant, Benjamin Gingras ainsi que Christian Rock, appartenant respectivement aux nations Eeyou, Anishinabe, et Innue, intègrent ainsi l'équipe en tant que professeure et professeurs invités de ce département, le premier au Québec à être entièrement dédié aux études autochtones.

« Ces trois spécialistes enrichiront certainement les activités menées à l'École, par leur expertise, leur bagage culturel et leur parcours professionnel et personnel. Nous sommes très heureux de les accueillir dans notre équipe », souligne Hugo Asselin, directeur de l'École d'études autochtones.

L'École d'études autochtones se démarque par l'expertise diversifiée et reconnue de son corps enseignant. Son approche, qui est à la fois multidisciplinaire et interculturelle, est centrée sur les interactions entre les membres autochtones et allochtones de la communauté étudiante et ceux du personnel enseignant. Les personnes autochtones, dont la professeure atikamekw Suzy Basile, représentent 40 % du corps professoral et une importante proportion du personnel chargé de cours. Plus du tiers des étudiantes et étudiants au premier cycle sont autochtones, tandis que plus du quart des personnes étudiantes aux cycles supérieurs sont membres de communautés autochtones de partout au Québec et même d'autres pays.

Eliane Grant, experte en écologie et gestion territoriale

Membre de la Première Nation Crie de Waswanipi, Eliane Grant détient une maîtrise en écologie de l'UQAT. Depuis 2023, elle agit à titre de biologiste de la faune pour le service de l'Environnement et travaux de remédiation du Gouvernement de la Nation Crie. Son travail et ses recherches portent sur les perturbations du territoire affectant les pratiques culturelles et les espèces fauniques d'intérêt pour les Eeyouch (Cris), en mettant l'accent sur le lien entre les connaissances traditionnelles et la science. Elle mène également divers projets en lien avec la faune et l'environnement en collaboration avec les communautés cries, en plus d'accompagner les utilisatrices et utilisateurs du territoire lors de consultations gouvernementales. Dans le cadre de ses fonctions de professeure invitée à l'UQAT, elle est responsable du certificat en gestion territoriale en contexte autochtone et assure notamment l'enseignement de cours en lien avec ce programme.

Benjamin Gingras, neuropsychologue engagé auprès des Premiers Peuples

Benjamin Gingras est un neuropsychologue spécialisé dans les troubles d'apprentissage auprès d'une clientèle pédiatrique. Originaire de Val-d'Or, il est membre de la communauté de Timiskaming First Nation. Il a complété son doctorat en neuropsychologie en 2018 à l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches ont notamment porté sur le développement des fonctions intellectuelles après une lésion cérébrale et sur l'impact de l'épilepsie sur la récupération. Il a enseigné la psychologie dans le milieu collégial avant de joindre l'équipe de l'École d'études autochtones de l'UQAT, où il partage son expertise dans les programmes en intervention sociale. Très impliqué dans le soutien aux personnes autochtones en situation d'itinérance, il occupe actuellement le poste de président du conseil d'administration de l'organisme communautaire Projets Autochtones du Québec.

Christian Rock, une solide expérience en gouvernance autochtone

Titulaire d'un baccalauréat en droit civil de l'Université Laval et d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique, Christian Rock est affilié à l'Ordre des administrateurs agréés et membre de la Première Nation des Innus de Pessamit. Depuis 2019, il agit comme conseiller spécial au développement organisationnel pour Le Conseil Tribal Mamuitun, une organisation sans but lucratif destinée à offrir des services professionnels et techniques aux communautés, organisations et gouvernements autochtones. Depuis plus de vingt ans, dans le cadre de différentes fonctions, il a développé ses connaissances en lien avec la gouvernance autochtone en accompagnant les collectivités autochtones en matière d'administration publique. À l'UQAT, il intervient notamment dans les cours en lien avec l'éthique, le leadership, la gouvernance et la gestion publique en contexte autochtone.

L'École d'études autochtones de l'UQAT : une approche unique

Créée en 2016, l'École d'études autochtones propose une douzaine de programmes d'études de premier cycle inclusifs et respectueux des savoirs et des cultures autochtones, et cinq programmes aux cycles supérieurs. Les formations sont toutes offertes à distance et couvrent un large éventail de domaines, tels que les études autochtones, la gouvernance, la gestion territoriale, le tourisme, l'employabilité ou encore l'intervention sociale.

