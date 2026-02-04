Avis aux médias - Soirée de remise des Grands prix 2025 de l'Opération patrimoine Montréal

MONTRÉAL, le 4 févr. 2026 /CNW/ - La responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal, Andréanne Moreau, ainsi que la directrice adjointe des politiques d'Héritage Montréal, Taïka Baillargeon, invitent les représentantes et les représentants des médias à la soirée de remise des Grands prix de l'Opération patrimoine Montréal 2025.

Date : Le jeudi 5 février 2026 Heure : 17 h

L'installation des équipements des médias pourra se faire à partir de 16 h 30, et devra être terminée à 17 h.

Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

