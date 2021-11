Importance de la culture à l'école - Le gouvernement investit 50 M$ pour assurer une place de choix à la culture québécoise dans toutes les écoles

MONTRÉAL, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annoncent aujourd'hui un investissement de 50 millions de dollars, soit 10 millions de dollars par année pendant cinq ans, afin d'accroître l'accès pour le milieu scolaire aux œuvres culturelles québécoises et d'assurer une meilleure intégration de la culture dans la pédagogie. Cet important investissement vise à soutenir les milieux scolaires et ainsi multiplier les occasions pour nos jeunes de vivre des expériences et des apprentissages culturels. Les deux ministres ont également profité de l'occasion pour indiquer que les honoraires versés aux artistes pour les ateliers culturels offerts au milieu scolaire dans le cadre du programme La Culture à l'école seront revus à la hausse, et ce, dès le début de la prochaine année scolaire.

Notre culture : se mobiliser, la stimuler et y participer grâce à un projet emballant pour les jeunes, en collaboration avec Télé-Québec

Pour faire briller la culture québécoise et donner un souffle créatif à nos jeunes, les ministres de l'Éducation et de la Culture et des Communications annoncent également un partenariat de 975 000 $ avec Télé-Québec. Cet investissement permettra de réaliser le projet culturel Les créateurs, qui invite les élèves du secondaire à réaliser des créations et ainsi courir la chance de voir le fruit de leur talent diffusé sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Pour ce faire, ils n'ont qu'à s'inscrire individuellement ou en classe dès aujourd'hui sur lescreateurs.telequebec.tv. Ils pourront ensuite choisir l'un des quatre thèmes - l'humour, l'amour, l'horreur, ou le fantastique - puis mettre à profit leurs talents en écriture, en arts plastiques, en danse, en art dramatique ou en musique.

Outre ce grand défi prenant place jusqu'en mars prochain, le projet Les créateurs s'articulera autour d'une docu-série Web, présentée sous forme d'ateliers au cours desquels on verra des jeunes de talent en pleine création d'œuvres avec des personnalités reconnues dans leurs domaines respectifs. Quatre expériences créatives interactives seront diffusées en direct sur les réseaux sociaux et animées par des personnalités connues des jeunes. Le tout culminera avec un grand événement télévisuel présenté à Télé-Québec le 20 mai 2022 dans le but de célébrer la culture et de saluer le talent des jeunes. Cet événement présentera le résultat de ce défi grandiose, alors que les œuvres gagnantes créées par les élèves seront en vedette.

Notre culture grâce aux livres numériques : BIBLIUS

Aujourd'hui, les ministres annoncent également une bonification de l'offre culturelle et lancent dès maintenant une collection partagée de plus de 400 œuvres littéraires et d'ouvrages documentaires accessibles à tous les élèves du Québec par l'intermédiaire de sa plateforme de prêt de livres numériques Biblius. Par la suite, chaque centre de services scolaires (CSS) et commission scolaire (CS) pourra compléter cette collection par des achats locaux, selon ses besoins. Le choix des œuvres par les CSS/CS se fait à l'aide d'un catalogue offrant plus de 22 000 titres d'éditeurs québécois et étrangers.

Notre culture au bout des doigts : Influx, une nouvelle plateforme numérique d'œuvres majoritairement québécoises

Un pas de plus sera franchi afin d'offrir un meilleur accès pour le milieu scolaire aux œuvres culturelles québécoises par la mise en place, d'ici décembre 2022, de la toute nouvelle plateforme numérique Influx, qui inclura des œuvres culturelles actuelles et majoritairement québécoises. Cette plateforme comptera plus de 400 œuvres dans des domaines tels que les arts plastiques, la danse, la musique et l'art dramatique. Ces œuvres pourront être exploitées en classe grâce à des licences adaptées au contexte scolaire. Afin d'alimenter la plateforme Influx, un comité, composé notamment de membres du personnel scolaire représentant les quatre disciplines artistiques, sera mis sur pied.

Notre culture à l'école : un appel de projets novateurs

Un nouvel appel de projets sera lancé en janvier 2022 auprès des organismes scolaires qui souhaitent prendre part à des projets novateurs en partenariat avec des organismes culturels, qu'ils figurent ou non au répertoire Culture-Éducation. Cette initiative permettra, à titre d'exemple, de donner accès au milieu scolaire à des artistes émergents ou autochtones. L'aide financière accordée aux organismes scolaires devra contribuer à la réalisation de projets favorisant l'enrichissement du bagage culturel de l'élève, sa participation à la vie culturelle de la société québécoise ainsi que l'ouverture aux autres et au patrimoine collectif.

Notre culture à l'école par l'ajout de bibliothécaires scolaires

Des sommes sont ajoutées pour l'embauche de bibliothécaires scolaires, des passeurs culturels de premier plan dans nos écoles, qui peuvent avoir une approche personnalisée auprès des élèves et des enseignants à travers l'ensemble des ressources qui seront mises à leur disposition dans la bibliothèque scolaire. Grâce à ce montant, le gouvernement souhaite atteindre une cible que les gouvernements précédents n'ont jamais réussi à atteindre, soit 200 bibliothécaires scolaires de plus dans le réseau.

Notre culture à travers nos enseignantes et enseignants

Une formation virtuelle sera rendue accessible pendant l'année scolaire 2021-2022 à tous les enseignants, peu importe leur expertise en culture ou en enseignement. Des capsules seront également produites sur les professions en lien avec la dimension culturelle et l'ensemble des disciplines scolaires.

Notre culture à l'école par un meilleur accès et des artistes mieux rémunérés

Considérant la grande popularité du programme La Culture à l'école, les ministres Roberge et Roy ont annoncé la bonification des enveloppes budgétaires destinées aux projets d'ateliers culturels et de culture scientifique qui sont réalisés dans les écoles pour en permettre davantage, et ce, dès cette année. Ils ont également fait fièrement savoir que les honoraires des artistes qui participent aux projets élaborés dans le cadre du programme La Culture à l'école seraient revus dès 2022-2023 afin d'assurer aux artistes qui y participent une rémunération à leur juste valeur. Notons aussi que la réflexion en lien avec les honoraires sera faite avec l'aide du milieu artistique. Le gouvernement reconnaît ainsi l'apport important des artistes à la réussite et à la persévérance de nos jeunes. Mentionnons que la rémunération accordée aux artistes n'a pas fait l'objet de révision ni d'indexation depuis la date de la mise en place du programme en 1999.

Citations :

« Je me réjouis que nous posions aujourd'hui ce geste concret pour soutenir davantage la culture dans nos milieux d'apprentissage. L'apport culturel est essentiel pour nos élèves; il peut servir de catalyseur et représenter une source inestimable de motivation dans leur réussite scolaire ainsi que générer un sentiment d'appartenance. En investissant de la sorte, notre gouvernement offre un appui sans équivoque à une meilleure intégration de la culture dans la pédagogie et un meilleur accès pour le milieu scolaire aux œuvres culturelles québécoises. Se mobiliser pour notre culture, l'enrichir, la faire rayonner et la faire connaître, voilà ce que le programme La Culture à l'école vise à faire. De jeunes citoyens actifs sur le plan culturel, c'est profitable pour toute la société! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« L'investissement annoncé aujourd'hui et les mesures que notre gouvernement met en place pour assurer une meilleure intégration des arts et de la culture dans nos écoles constituent une grande nouvelle pour le milieu scolaire et culturel. La culture est une priorité pour notre gouvernement et favoriser son accès est essentiel pour moi. J'en profite pour saluer le travail de nos artisans du milieu culturel, grâce à qui les jeunes du Québec ont la chance de vivre des expériences riches et stimulantes. Et quel plaisir d'annoncer aux artistes, avec mon collègue Jean-François Roberge, que nous travaillerons cette année à revoir leurs honoraires dans le cadre du programme La Culture à l'école. Toutes ces mesures que nous mettons en œuvre assurent un accès plus direct à l'art et offrent une vitrine plus large aux artistes de chez nous! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis très fière que Télé-Québec contribue une fois de plus à faire rayonner la culture québécoise de façon originale et innovante en mettant en lumière l'immense créativité de nos jeunes. Plus qu'un rendez-vous unique, Les créateurs prendra la forme d'un projet de cocréation de plusieurs semaines avec de jeunes artistes, dont regorgent nos écoles secondaires. Ils feront la démonstration de leur génie créatif, alors que Télé-Québec témoignera de ces découvertes artistiques au grand public par le biais de ses plateformes. Une expérience culturelle actuelle, vivante et surtout participative pour les jeunes de partout au Québec. »

Marie Collin, présidente-directrice générale de Télé-Québec

