Implanter l'IA en entreprise : HEC Montréal offre une nouvelle plateforme en français

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - HEC Montréal dévoile le site web ia.hec.ca, une nouvelle plateforme gratuite qui permet notamment aux gestionnaires et membres du personnel, de mieux comprendre les bases de l'intelligence artificielle (IA) en français afin de faciliter son intégration dans leur milieu de travail. Cet outil très vulgarisé est aussi utile pour la communauté étudiante et la relève.

« En tant que pôle majeur d'enseignement de la gestion dans la francophonie, HEC Montréal promeut au plus grand nombre grâce à cet outil l'utilisation de la terminologie appropriée en français dans ce domaine de pointe », explique Valérie Patenaude, coordonnatrice - français des affaires au Centre de formation en langues des affaires de HEC Montréal.

Le contenu du site a une vocation intemporelle et se concentre sur les fondements de l'IA, plutôt que sur les tendances ou les fonctionnalités de l'heure.

Une ressource pour les entreprises

En 2023, le Canada se positionne au 10e rang mondial en matière d'adoption de l'IA. Au pays, près de 30 % des entreprises ayant 10 ans et moins d'existence souhaitent intégrer l'IA à leurs pratiques [2]. Au Québec, cette proportion est encore plus élevée : plus de 47 % des entreprises l'envisagent [3].

Le site offre aux organisations un contenu vulgarisé qui leur permet de s'approprier le sujet progressivement, de la base jusqu'à l'adoption, en passant par les risques, les bénéfices et l'IA responsable. La plateforme est découpée en quatre parcours :

Qu'est-ce que l'IA ? Comment fonctionne l'IA ? Comment implanter l'IA en organisation ? Quels sont les enjeux de l'IA ?

Une expertise en IA

Sept membres du corps professoral de l'École spécialisés dans le domaine de l'IA ont participé à la création de ce projet en s'appuyant sur leurs expertises respectives en technologies de l'information, sciences comptables, marketing, sciences de la décision. Ils partagent ici leurs savoirs, notamment par le biais de capsules vidéo.

Un outil éducatif pour la communauté étudiante et la relève

Réalisé avec la participation financière de l'Office québécois de la langue française (OQLF), le site web remplit l'objectif double de diffuser des connaissances sur le sujet de l'IA tout en valorisant la langue française.

Cet outil s'adresse également aux jeunes adultes aux études ou en début de carrière. Les pages sont garnies de plusieurs capsules vidéo, d'illustrations et de textes. Les mots de vocabulaire liés au sujet de l'IA y sont soulignés et, au survol, donnent accès aux définitions de la Vitrine linguistique de l'OQLF.

Une section spéciale du site est consacrée à l'explication simple et précise des concepts clés de l'IA. Un glossaire permet aussi de consulter la signification de l'ensemble des termes français rattachés à ce domaine et présents dans le site.

Le site renferme également des informations sur les formations en IA proposées par HEC Montréal.

visitez ia.hec.ca

