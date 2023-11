L'objectif devrait être de réduire l'incidence du tabagisme, et non d'ajouter des obstacles aux fumeurs adultes qui tentent de cesser de fumer.

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Malgré les critiques des groupes de santé, Imperial Tobacco Canada (ITCAN) croit que ZONNIC, un produit de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) dont la vente est autorisée par Santé Canada, aidera les fumeurs canadiens adultes à cesser de fumer. Outre les mesures de prévention contre l'accès des jeunes qu'elle a déjà prises, ITCAN serait favorable à une réglementation qui limiterait la vente de la catégorie des TRN aux adultes âgés de 18 ans et plus.

« Je tiens à préciser que ZONNIC n'est pas un produit du tabac. Il est conçu et destiné à aider les fumeurs adultes à arrêter de fumer - tout comme les gommes et les pastilles à la nicotine, déclare Eric Gagnon, vice-président des affaires juridiques et externes d'ITCAN. ZONNIC est homologué, réglementé et promu de la même façon que tout autre produit de cessation tabagique sur le marché, il n'y a donc aucune raison pour qu'ITCAN soit pointée du doigt pour avoir ajouté sur le marché une nouvelle option innovante pour aider les fumeurs adultes à arrêter du fumer. »

La promotion de ZONNIC n'est pas différente de celle de tout autre produit de sevrage tabagique concurrent au Canada. Les lignes directrices d'ITCAN en matière de marketing exigent que tout le matériel soit destiné aux adultes. Toutes les personnes apparaissant dans les publicités de ZONNIC sont âgées de 25 ans et plus. En outre, l'entreprise est allée au-delà des exigences réglementaires dans les conditions de son autorisation de mise sur le marché en demandant aux détaillants d'exiger une preuve d'âge pour l'achat de ZONNIC dans les dépanneurs. ZONNIC est également vendu derrière le comptoir, ce qui signifie que le détaillant doit remettre le produit au consommateur directement. De plus, nous nous efforçons de rendre ZONNIC disponible dans les pharmacies à travers le Canada.

« Comme pour tous nos produits, notre position a été constante et ferme sur ce point. Les produits à base de nicotine sont réservés aux consommateurs adultes. Nous pensons que si nous voulons vraiment réduire les risques pour la santé des produits du tabac, nous devons introduire des produits qui seront attrayants pour les fumeurs adultes et les rendre disponibles là où les gens achètent traditionnellement leurs cigarettes. Les groupes de santé devraient nous soutenir dans cette démarche plutôt que de dresser des obstacles », déclare M. Gagnon.

ZONNIC fournit de la nicotine dans le cadre d'un programme de TRN, ce qui augmente les chances de réussir à arrêter de fumer. ZONNIC peut aider les fumeurs adultes à se débarrasser de leur habitude de fumer immédiatement ou graduellement. Il est destiné à fournir une substitution partielle de la nicotine, réduisant ainsi le nombre de cigarettes consommées, et peut ultimement aider les fumeurs adultes à cesser de fumer.

« Nous sommes alignés avec l'objectif de Santé Canada de réduire le taux de tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035, mais pour y parvenir, nous devons réorienter la discussion afin d'obtenir des résultats probants. Les gouvernements, les groupes de santé et l'industrie doivent travailler ensemble de manière significative pour apporter des solutions efficaces sur le marché. Notre porte est toujours ouverte à ces discussions », conclu M. Gagnon.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits de tabac et de vapotage au Canada, et membre du groupe producteur de tabac le plus dominant à l'échelle internationale : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multicatégoriels qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Notre vision consiste à bâtir Un Avenir Meilleur en atténuant les répercussions de nos activités sur la santé grâce à un plus grand choix de produits agréables et présentant moins de risques pour nos consommateurs.

Nos assises solides, ainsi que nos aptitudes à l'innovation de pointe, nous permettent de créer des produits plus durables pour nos consommateurs adultes, et d'assurer des activités plus durables à nos collègues, nos actionnaires et nos communautés.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Renseignements: Pour plus d'informations ou pour une demande d'entrevue, veuillez contacter : Laurence Sauvé, Torchia Communications, 514 984-4122, [email protected]