Si la province veut réaliser des progrès en ce qui concerne les priorités liées au tabac, elle doit mettre un terme au commerce florissant de tabac illégal

MONTRÉAL, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Bien que les priorités en matière de tabagisme du plan d'action Mieux vivre Î.-P.-É., récemment publié par l'Île-du-Prince-Édouard., partent d'une bonne intention, elles ne sont pas axées sur les véritables problèmes liés au tabac qui touchent la province, à savoir la vente illégale de produits à base de nicotine.

« Le plan d'action Mieux vivre Î.-P.-É comporte des éléments positifs, cependant, la province n'a pas saisi cette opportunité pour apporter un changement radical en réduisant les ventes illégales de tabac. En fait, les deux premières priorités liées au tabac augmenteront les ventes illégales, a déclaré Eric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires d'Imperial Tobacco Canada (ITCAN). La proposition d'interdiction générationnelle et la proposition visant à restreindre la vente de produits du tabac uniquement aux magasins de tabac ne feront qu'augmenter les ventes sur le marché noir. »

ITCAN partage l'objectif du gouvernement visant à réduire le taux de tabagisme et soutient deux des quatre priorités liées au tabac : les messages communautaires visant à prévenir l'initiation au tabagisme chez les mineurs et l'expansion du programme de sevrage tabagique de l'Î.-P.-É.

« Nous avons constaté à maintes reprises que les interdictions ne fonctionnent pas. Les criminels qui vendent déjà des produits du tabac aux mineurs ne commenceront pas à demander une pièce d'identité et les détaillants seront confrontés à des problèmes de mise en application; ces interdictions se traduiront par une discrimination sanctionnée fondée sur l'âge par la création d'une catégorie ''adultes mineurs'' », poursuit M. Gagnon.

De plus, la proposition de restreindre la vente de tabac uniquement aux magasins de tabac ne tient pas compte du fait que les détaillants existants et les dépanneurs font un excellent travail en veillant à ce que les jeunes ne puissent pas acheter de produits du tabac. Elle aurait un effet destructeur sur l'économie de ces petites entreprises, pour lesquelles le tabac représente souvent 50 % de leur chiffre d'affaires. En outre, il peut être démontré que la loi de l'Î.-P.-É. restreignant la vente de produits de vapotage uniquement aux magasins de tabac (qui n'a été adoptée nulle part ailleurs au Canada) n'a pas permis de lutter contre le vapotage chez les jeunes. Le taux de vapotage chez les jeunes de la province est plus élevé que la moyenne nationale.

« Concentrons-nous sur les vrais problèmes de la lutte contre le tabagisme en prenant des mesures dont nous connaissons l'efficacité, propose M. Gagnon. Le taux de tabagisme n'a jamais été aussi bas à l'Île-du-Prince-Édouard. et au Canada. Pour faire une réelle différence, les gouvernements doivent envisager des solutions progressives comme l'application des lois existantes, la sensibilisation aux risques liés aux produits à base de nicotine et l'acceptation de la réduction des risques en tant qu'outil de réduction des taux de tabagisme. »

ITCAN recommande l'ajout de trois autres mesures : renforcer les mesures de prévention de l'accès des jeunes, encourager l'utilisation de produits non combustibles à risque réduit comme solution de réduction des méfaits liés au tabac pour les fumeurs adultes et sévir contre le commerce illégal de tabac. Ces mesures concrètes ont beaucoup plus de chances de produire des résultats positifs en matière de réduction du tabagisme que les restrictions visant la vente au détail ou les interdictions progressives.

