MONTRÉAL, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Imperial Tobacco Canada (ITC) a remporté le prix de la durabilité ainsi que le prix de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) lors de la remise des prix Impact 2022 de Convenience Store News Canada (CSNC).

Ces prix récompensent un leadership exceptionnel dans le secteur des biens de consommation et appuient des initiatives allant de l'écoresponsabilité au soutien des employés et des communautés locales.

Travaillant avec plus de 29 000 détaillants pour distribuer de manière responsable des produits du tabac et à base de nicotine à risques réduits de qualité élevée dans tout le Canada, ITC est fière de sa relation avec le secteur des dépanneurs. Par conséquent, elle est particulièrement honorée que son programme de récupération responsable des produits de vapotage DROP THE POD (programme de récupération sécuritaire), désormais appelé le programme Take Back (programme de récupération responsable), ait remporté le prix Impact dans la catégorie de la durabilité, et que les efforts de la société visant à créer une culture d'entreprise solide et inclusive par le biais de son propre Conseil sur la diversité et l'inclusion aient été reconnus dans la catégorie DEI.

Catégorie de reconnaissance de l'impact en matière de développement durable

Dans le cadre de son engagement en faveur de la durabilité, ITC s'est efforcée de susciter des changements importants grâce à son programme DROP THE POD de récupération responsable des produits de vapotage ITC. Pour ce faire, ITC a travaillé de concert avec un partenaire de premier plan du domaine de l'élimination et du recyclage des déchets pour offrir aux consommateurs adultes de nicotine un moyen sécuritaire et responsable de disposer de leurs produits de vapotage ITC usagés. Grâce à ce partenariat, le contenu recyclable - y compris les piles au lithium - peut être trié et réutilisé pour la fabrication d'autres produits.

Catégorie de reconnaissance de l'impact en matière de diversité, d'équité et d'inclusion

En tant qu'employeur certifié Great Place to Work (endroit où il fait bon travailler), ITC accorde une grande importance à la promotion de la diversité et de l'inclusion dans le milieu de travail et aux activités de son Conseil sur la diversité et l'inclusion. Ce conseil inaugural se concentre sur la promotion de l'éducation et de la sensibilisation, sur la représentation de la diversité au sein de la main-d'œuvre et sur la promotion d'une culture d'inclusion et de solidarité. Grâce à ce forum enrichissant et à l'apport essentiel des employés, Imperial Tobacco Canada a réalisé des progrès considérables dans la poursuite de sa mission visant à susciter des changements conséquents dans les milieux de travail et à établir la norme à suivre.

« La durabilité, la diversité et l'inclusion ont toujours figuré au cœur de nos activités. Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance qui nous rappelle de façon éloquente que notre engagement à l'égard de la durabilité, de la diversité et de l'inclusion a d'énormes répercussions sur la société, affirme Ralf Wittenberg, président et chef de la direction d'Imperial Tobacco Canada. Guidés par la voix de nos employés, nous continuons à façonner nos pratiques dans le cadre de notre mission visant à offrir Un Avenir Meilleur, et à faire de notre lieu de travail un endroit que nous pouvons tous continuer à célébrer avec fierté. »

