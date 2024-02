L'entreprise a travaillé avec Santé Canada et s'est conformée à toutes les exigences pour mettre sur le marché un outil novateur de désaccoutumance au tabac

MONTRÉAL, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Imperial Tobacco Canada (ITCAN) riposte contre l'opposition à sa nouvelle thérapie de remplacement de la nicotine (TRN), ZONNIC, le premier et seul sachet de nicotine au pays autorisé par Santé Canada pour la vente comme produit d'abandon du tabac. Les sachets de nicotine ZONNIC ont fait l'objet d'un processus de vérification de deux ans auprès de Santé Canada, démontrant sa sécurité et son efficacité comme produit aidant à cesser de fumer destiné aux adultes qui souhaitent arrêter.

Eric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada lors d’une conférence de presse à Ottawa le 15 février 2024 (Groupe CNW/Imperial Tobacco Canada (Français))

« Il n'y a eu aucune échappatoire dans le processus d'attribution de la licence de ZONNIC. Santé Canada a dûment exercé son obligation de vérification préalable et maintenant les Canadiens qui fument disposent d'une nouvelle façon efficace d'arrêter, affirme Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires, ITCAN. L'échappatoire est qu'il n'y a pas d'âge légal minimum établi pour les TRN; ainsi, un jeune peut se rendre au magasin et acheter ces produits. C'est là le vrai problème. »

Imperial Tobacco Canada est aussi d'avis que les mineurs ne devraient utiliser aucun produit de nicotine et c'est la raison pour laquelle l'entreprise a tout fait en son pouvoir, allant même au-delà des exigences, pour veiller à ce que ZONNIC soit commercialisé et vendu uniquement aux adultes. Par exemple, depuis son lancement en octobre dernier, ZONNIC est conservé derrière le comptoir et n'est vendu qu'après vérification de l'âge dans les points de vente au détail, ce qui n'est pas le cas de tous les autres produits TRN. De plus, ITCAN a présenté un cadre de travail complet de commercialisation des TRN visant à s'assurer que les produits ne tombent pas dans les mains de jeunes, mais l'entreprise n'a pas eu de nouvelles de Santé Canada à ce sujet.

« ZONNIC n'est pas commercialisé différemment de tous les autres produits de TRN au Canada. De suggérer qu'il en est autrement est inexact et avancé seulement par les groupes de santé antitabac qui sont systématiquement contre tout ce que nous faisons, déclare M. Gagnon. C'est irresponsable pour les gouvernements de cibler un produit légal que les fumeurs trouvent efficace pour arrêter, seulement parce qu'ils n'aiment pas le fait malaisant que le fabricant se trouve être une compagnie de tabac. »

ITCAN souhaite rappeler aux gouvernements que, pendant que les groupes antitabac poursuivent leur croisade contre ZONNIC, le marché illégal de sachets de nicotine continue à fleurir partout au Canada. L'entreprise affirme avoir fourni au ministère de Mark Holland une liste de sites Web et de magasins spécialisés qui vendent des produits non autorisés et non réglementés contenant jusqu'à 20 mg de nicotine mais, là encore, l'entreprise n'a jamais eu de rétroaction.

« Nous continuerons à défendre notre droit de vendre un produit légal conçu pour aider les adultes à cesser de fumer. Pendant des décennies, les gouvernements et les groupes de santé partout au Canada ont réclamé qu'ITCAN fournisse un produit de substitution à la cigarette moins nocif et, maintenant que nous en offrons, ils font tout pour réduire son accès aux fumeurs adultes qui souhaitent cesser de fumer. Ceci soulève de sérieuses questions sur l'élaboration des politiques au pays », conclut Éric Gagnon.

