MONTRÉAL, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada, une entreprise montréalaise qui figure sur la liste des meilleurs employeurs, chef de file dans le développement et la distribution des produits du tabac et de la nicotine de haute qualité auprès de plus de 29 000 détaillants au Canada, reçoit la certification Great Place to Work®.

« Nous sommes vraiment fiers de cette reconnaissance, d'autant plus qu'elle provient directement des commentaires fournis par nos employés. Nous déployons d'énormes efforts pour créer un environnement où tout le monde peut briller et donner le meilleur de lui-même, déclare Frank Silva, président d'Imperial Tobacco Canada. Nous sommes confrontés à de nombreux défis dans notre secteur d'activité, mais nous y faisons face ensemble et nos collaborateurs savent que nous prendrons toujours les mesures nécessaires. »

Pour obtenir cette prestigieuse certification, Great Place to Work® a interrogé les 500 employés d'Imperial Tobacco Canada. Cette certification, accordée par les employés, est obtenue selon une rétroaction directe de ces derniers dans le cadre d'un sondage approfondi anonyme concernant leur expérience de travail. Il mesure le degré de confiance que les employés éprouvent à l'égard de leurs dirigeants, le degré de fierté qu'ils éprouvent à l'égard de leur travail et la mesure dans laquelle ils apprécient leurs collègues.

Instaurer une culture qui attire et retient les meilleurs talents est au cœur des préoccupations d'Imperial Tobacco Canada.

« Cette certification reflète nos efforts continus pour donner la priorité à la satisfaction, au bien-être et au développement professionnel des employés. Nous restons déterminés à favoriser un environnement inclusif où chaque membre de l'équipe se sent valorisé et peut donner le meilleur de lui-même. Cette réussite nous incite à poursuivre notre parcours vers l'excellence en matière de culture d'entreprise, en veillant à rester un employeur de choix dans notre secteur d'activité », déclare Lito Charet, vice-président des ressources humaines et de l'inclusion.

À propos d'Imperial Tobacco Canada



Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits du tabac et de nicotine au Canada et fait partie du groupe international le plus important au monde : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multicatégories qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Chez BAT, notre objectif est de créer Un Avenir Meilleur en construisant un monde sans fumée.

Notre vision est celle d'un monde sans fumée fondé sur des produits sans fumée où, à terme, les cigarettes appartiendront au passé. Un monde où les fumeurs sont passés de la cigarette à des alternatives sans fumée. Un monde où les fumeurs optent pour mieux.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est une autorité internationale en matière de culture de milieu de travail. Depuis 1992, l'organisation a mené des sondages auprès de plus de 100 millions d'employés dans le monde et s'est basée sur ces précieuses informations pour définir ce qui fait un milieu de travail agréable : la confiance. Sa plateforme de sondage des employés fournit aux leaders les commentaires, les rapports et les avis en temps réel, pour leur permettre de prendre des décisions en ressources humaines qui sont axées sur des données. Tous ses accomplissements sont motivés par sa mission qui est de créer un monde meilleur en aidant chaque entreprise à devenir un milieu de travail agréable pour tous, ou Great Place to Work® pour tous.

