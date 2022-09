MONTRÉAL, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Imperial Tobacco Canada, une entreprise figurant sur la liste des meilleurs employeurs de Montréal, chef de file dans le développement et la distribution des produits du tabac et de la nicotine auprès de plus de 29 000 détaillants au Canada, reçoit la certification Great Place to Work®.

« Notre entreprise réussit quand nos gens s'épanouissent, déclare Ralf Wittenberg, président et chef de la direction d'Imperial Tobacco Canada. Guidés par la volonté de nos employés, nous continuons à façonner notre milieu de travail et nos pratiques en matière de ressources humaines comme le prévoit notamment notre ambition de créer Un Avenir Meilleur, et de faire de notre milieu de travail un endroit que nous pouvons tous continuer à célébrer et dont nous sommes fiers. »

Pour accorder cette prestigieuse certification, Great Place to Work® a réalisé un sondage auprès des 500 employés d'Imperial Tobacco Canada. Cette certification est basée sur les commentaires directs des employés, fournis dans le cadre d'une enquête approfondie et anonyme sur leur expérience professionnelle. Elle mesure le niveau de confiance des employés envers leurs dirigeants, le degré de fierté qu'ils éprouvent à l'égard de leur travail et la mesure dans laquelle ils apprécient leurs collègues.

« L'établissement d'une culture d'entreprise qui attire et retient les meilleurs talents est une priorité pour Imperial Tobacco Canada, indique Lito Charet, vice-président des ressources humaines et de l'inclusion. Notre objectif est de cultiver un milieu de travail dans lequel chacun se sent bienvenu et capable d'atteindre tout son potentiel. Un milieu qui continue à former nos leaders de demain grâce à des investissements importants dans des programmes de développement du leadership et des compétences, qui nous permettent de façonner notre avenir, ensemble ».

Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits du tabac et de vapotage au Canada, membre du groupe producteur de tabac et de nicotine international : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multi catégories qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Nous avons pour vision de bâtir Un Avenir Meilleur en atténuant les répercussions de nos activités sur la santé grâce à un plus grand choix de produits agréables et présentant moins de risques pour nos consommateurs adultes. Nos assises solides, ainsi que nos aptitudes à l'innovation de pointe, nous permettent de créer des produits plus durables pour nos consommateurs adultes, et d'assurer des activités plus durables à nos collègues, nos actionnaires et nos communautés. En savoir plus sur notre stratégie Un Avenir Meilleur ici.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est une autorité internationale en matière de culture de milieu de travail. Depuis 1992, l'organisation a mené des sondages auprès de plus de 100 millions d'employés dans le monde et s'est basée sur ces précieuses informations pour définir ce qui fait un milieu de travail agréable : la confiance. Sa plateforme de sondage des employés fournit aux leaders les commentaires, les rapports et les avis en temps réel, pour leur permettre de prendre des décisions en ressources humaines qui sont axées sur des données. Tous ses accomplissements sont motivés par sa mission qui est de créer un monde meilleur en aidant chaque entreprise à devenir un milieu de travail agréable pour tous.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Renseignements: Pénélope Carreau, Torchia Communications, 514-984-6123, [email protected]