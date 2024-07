L'entreprise demande à Santé Canada d'adopter une réglementation équitable et fondée sur des données probantes pour les thérapies de remplacement de la nicotine (TRN).

MONTRÉAL, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada ltée (« ITCAN ») a officiellement fait part de ses commentaires à Santé Canada concernant la proposition d'Arrêté ministériel sur les thérapies de remplacement de la nicotine (TRN). ITCAN croit fermement que les TRN, en particulier les produits innovants comme les sachets de nicotine, sont essentiels pour atteindre l'objectif de Santé Canada qui vise à réduire les taux de tabagisme à 5 % d'ici 2035. La présentation d'ITCAN insiste sur la nécessité de disposer une réglementation équitable et scientifiquement fondée qui ne freine pas l'innovation ou l'accessibilité.

« Nous avons affirmé dès le départ que nous étions prêts à travailler avec Santé Canada et à dissiper toute inquiétude de sa part au sujet de ZONNIC, le premier et le seul sachet de nicotine approuvé en tant que produit de sevrage tabagique au Canada, déclare Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires. Nous discutons avec Santé Canada depuis plus de deux ans et espérons qu'ils prendront en considération notre point de vue. Nous sommes prêts à rencontrer le Ministre et ses fonctionnaires pour trouver la meilleure solution. »

ITCAN a mis en évidence six champs d'intérêt dans ses commentaires :

Application uniforme de la réglementation : ITCAN insiste sur le fait que tout Arrêté ministériel doit s'appliquer de la même manière à tous les formats de TRN. Il n'y a aucune justification scientifique à la discrimination entre les différents formats de TRN en ce qui concerne les risques sur la santé publique. Il est injuste d'isoler les sachets de nicotine, pour lesquels ITCAN est le seul distributeur agréé au Canada . ITCAN demande une réglementation non discriminatoire qui favorise l'innovation et l'équité.

Une modification insérée discrètement dans la Loi d'exécution du budget de 2024 permettra au ministre de la Santé d'outrepasser le processus d'approbation réglementaire des produits thérapeutiques, qui comprennent tous les médicaments, les dispositifs médicaux et les produits de santé naturels. Ce coup de force sans précédent entache de considérations idéologiques un processus d'approbation des produits thérapeutiques fondé sur des données probantes et scientifiques.

« Pour s'assurer que le processus de consultation soit pertinent - plutôt qu'un simple exercice de cases à cocher - il est essentiel de mobiliser les intervenants concernés conformément à la proposition d'Arrêtés ministériels en cause », déclare M. Gagnon. « Nous demandons instamment à Santé Canada de prendre en considération ces éléments essentiels et d'adopter une réglementation équitable, fondée sur des données probantes, axée sur la science et exécutoire », conclut-il.

