« L'ouverture de notre première boutique VUSE au Canada fait partie intégrante de notre stratégie de réduction des risques et s'inscrit dans notre objectif d'atténuer les impacts de nos activités sur la santé en offrant un plus grand choix de produits moins risqués aux consommateurs adultes », a déclaré Ralf Wittenberg, président et chef de la direction d'Imperial Tobacco Canada, tout en rajoutant, « Un autre pas de franchi vers notre objectif de créer Un Avenir Meilleur pour toutes nos parties prenantes. »

Plusieurs études et revues spécialisées ont réaffirmé la nature moins nocive des produits de vapotage. De nombreuses autorités en matière de santé, dont la Public Health England, ont estimé que les produits de vapotage sont au moins 95 % moins nocifs que les cigarettes traditionnelles.

« Nous avons fait beaucoup de progrès, mais il reste encore beaucoup à faire », a poursuivi M. Wittenberg. « Le fait que Santé Canada reconnaisse que les produits de vapotage sont moins nocifs que les cigarettes est très révélateur de ce virage que nous pouvons observer à travers le monde. La plupart des fumeurs sont encore peu au fait de ce mouvement mondial qui s'opère au sein des autorités de santé publique, et c'est précisément là que nous devons déployer nos efforts : il nous faut sensibiliser les fumeurs adultes afin de leur faire prendre ce virage. »

Afin que ces produits de vapotage atteignent leur plein potentiel, il faudra que les gouvernements fédéral et provinciaux mettent en place un cadre réglementaire fondé sur la science et des données probantes. Un tel cadre favorisera et soutiendra une communication ciblée pour les fumeurs adultes, assurera la disponibilité de ces produits aux adultes qui cherchent une solution de rechange au tabagisme, et érigera de solides mesures afin de protéger les jeunes contre l'accès à ces produits.

« À mesure que la technologie évolue et que les attitudes sociales à l'égard des produits à moindre risque prennent de l'ampleur, nous pensons que le fait d'adhérer aux principes de la réduction des risques peut grandement aider Santé Canada à atteindre son objectif de réduire le taux de tabagisme au Canada à moins de 5 % d'ici 2035 », a conclu M. Wittenberg. « Nous sommes particulièrement fiers d'ouvrir ce magasin en ces temps difficiles. À elle seule, cette boutique a le potentiel d'avoir une incidence très favorable sur des milliers de fumeurs à Toronto, et nous sommes impatients d'ouvrir des magasins VUSE dans d'autres villes canadiennes quand et où la réglementation le permet ».

Une sélection de produits de vapotage VUSE d'Imperial Tobacco Canada continuera d'être disponible dans les dépanneurs.

Pour de plus amples renseignements sur les produits de vapotage d'Imperial Tobacco Canada, cliquez ici.

