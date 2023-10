Le sachet de nicotine ZONNIC est le dernier ajout au portefeuille de produits à risque réduit d'Imperial Tobacco Canada et le premier produit de ce type à être autorisé pour la vente par Santé Canada

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (ITCAN) annonce que Santé Canada a accordé à Nicoventures Trading Limited, une filiale de BAT, la société mère d'ITCAN, une licence pour la vente de ZONNIC, un sachet de nicotine qui peut aider les fumeurs adultes à cesser de fumer en administrant de la nicotine dans le corps. ITCAN sera le distributeur exclusif de ZONNIC au Canada.

« C'est une première pour le Canada. Aucun autre sachet de nicotine n'a reçu l'autorisation de Santé Canada. ZONNIC offrira aux fumeurs une nouvelle option pour les aider à arrêter de fumer, déclare Frank Silva, président et chef de la direction d'ITCAN. Nous sommes tous d'accord pour dire que le tabagisme est à l'origine de maladies graves et nous nous sommes engagés à atténuer les répercussions de nos activités sur la santé. L'ajout de ZONNIC à notre portefeuille de produits est la prochaine étape de ce parcours. »

ZONNIC, qui soulage temporairement les envies de fumer et les symptômes de sevrage de la nicotine, est homologué comme produit de santé naturel (PSN) et sa vente a été autorisée par Santé Canada comme forme de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN). ZONNIC ne contient pas de tabac.

Dans le cadre de sa demande de licence, Nicoventures a fourni toutes les informations requises par Santé Canada, y compris une étude pharmacocinétique qui a évalué la biodisponibilité de la nicotine dans ZONNIC, par rapport à d'autres TRN offertes sur le marché. L'étude a montré que les sachets de nicotine ZONNIC administrent efficacement de la nicotine et sont comparables à d'autres marques commerciales.

« Le Canada a une occasion en or d'atteindre son objectif de réduction du taux de tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035. Il suffit de regarder la Suède pour voir comment cela peut se faire. La Suède est sur le point de devenir le premier pays sans fumée, poursuit M. Silva. Ils y parviennent en adoptant de nouveaux produits à base de nicotine, moins nocifs, tout en créant un environnement politique qui encourage les fumeurs à renoncer au tabac. Alors que les taux de tabagisme au Canada n'ont jamais été aussi bas, nous pensons que ZONNIC peut les réduire encore davantage et aider le Canada à obtenir les mêmes résultats que la Suède. »

« Je suis extrêmement fier d'ajouter ZONNIC à notre portefeuille de produits qui a fait son apparition cette semaine dans les magasins de proximité. Ils seront offerts, plus tard cette année, dans les pharmacies. L'offre d'une gamme de produits moins nocifs pour la santé profitera à nos consommateurs adultes et à la société dans son ensemble », conclu M. Silva.

