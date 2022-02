Pour la troisième année consécutive, Imperial Tobacco Canada a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal

MONTRÉAL, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - En plaçant la priorité sur ses employés pendant une année qui a comporté son lot de défis, Imperial Tobacco Canada se place à nouveau parmi les meilleurs employeurs.

« Nous sommes ravis de compter une fois de plus parmi les meilleurs employeurs de Montréal », déclare Ralf Wittenberg, Président et chef de la direction d'Imperial Tobacco Canada. « Nous redéfinissons de manière proactive le lieu de travail et ce sont nos employés qui sont à la tête de cette transition. La pandémie a accéléré les changements qui étaient déjà amorcés. Nous nous engageons à mettre en œuvre des stratégies qui répondent aux besoins de nos employés tout en maintenant une attention particulière sur la performance."

Le bien-être des employés est resté au cœur de nos actions pendant toute l'année 2021. Cependant, les commentaires des employés ont incité l'entreprise à se concentrer particulièrement sur la santé mentale et la connectivité sociale, incluant des activités ainsi que des événements dédiés organisés autour de chacun de ses sujets. Par exemple, au printemps dernier, l'entreprise a consacré une semaine entière à la santé mentale. Des conférences en ligne étaient proposées et la semaine s'est terminée par un jour de congé accordé à chacun par l'équipe dirigeante pour se ressourcer.

« Les employés nous ont dit qu'ils valorisaient la flexibilité et la connectivité. Nous avons donc mis en place un modèle de travail hybride qui permet à nos employés de travailler selon ce qui leur convient le mieux », a déclaré Lito Charet, vice-président des Ressources humaines chez Imperial Tobacco Canada. « La formation et le développement font également partie de nos priorités. L'année dernière, nous avons réalisé d'importants investissements dans l'expansion de nos programmes de formation afin de nous assurer que nous enrichissons notre culture de développement continu. »

L'entreprise a lancé une plateforme numérique accessible en tout temps comprenant des articles et des vidéos sur une grande variété de sujets. Pendant des heures de formation dédiées, les employés peuvent accéder à des sujets précis tels que le leadership, la diversité, l'inclusion, la santé et la sécurité. Ils peuvent également progresser vers un objectif de carrière ou poursuivre des intérêts personnels.

« Nos employés sont le moteur de notre réussite. Développer une culture qui attire et retient les meilleurs talents nous permettra de rester au sommet. La seule façon d'y parvenir est de prendre en compte ce que les employés valorisent et d'agir en fonction de leurs commentaires », a conclu M. Wittenberg.

Renseignements: Pour plus d'informations ou pour une demande d'entrevue, veuillez contacter : Laurence Sauvé, Torchia Communications, 514-984-4122, [email protected]