Impasse dans les négociations - Le Syndicat des chauffeurs.euses refuse l'arbitrage proposé par la STL

LAVAL, QC, le 11 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Société de transport de Laval (STL) a déposé aujourd'hui une proposition d'arbitrage auprès du Syndicat des chauffeurs.euses. Rappelons qu'au cours des deux dernières années, 34 rencontres de négociation ont eu lieu, en plus de 10 séances avec un médiateur et d'une récente rencontre à huis clos entre les deux parties. La STL déplore et s'explique mal que le Syndicat ait refusé cette solution qui aurait dénoué l'impasse actuelle. Cette situation qui perdure nuit inutilement à la clientèle et aux efforts de l'organisation à relancer le transport collectif.

La STL tient à rappeler sa bonne foi tout au long du processus, en modulant son offre à plusieurs reprises et en retirant une grande partie de ses demandes initiales pour se concentrer sur les principaux enjeux, tout en respectant le cadre financier alloué.

Contexte financier difficile

Soulignons que le transport collectif a été durement touché par la pandémie ces deux dernières années, et plus récemment avec la vague Omicron. Cette situation a entraîné une diminution significative de l'achalandage et une baisse importante des revenus pour l'ensemble des sociétés de transport collectif de la région métropolitaine.

À propos de la Société de transport de Laval

La Société de transport de Laval (STL) développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent, dans l'ensemble, près de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL est reconnue comme une des sociétés de transport collectif les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stlaval.ca .

SOURCE Société de transport de Laval

Renseignements: Estelle Lacroix, Conseillère -- Communications, Société de transport de Laval, c. 514-264-2089, [email protected]