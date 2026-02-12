Hausse de 3,4 % des exportations internationales de marchandises du Québec en novembre 2025

QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont augmenté de 3,4 % en novembre 2025 par rapport au mois précédent (- 4,9 % en octobre). C'est ce qui ressort des plus récentes données sur le commerce international de marchandises du Québec, diffusées aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Les produits ayant le plus contribué à cette croissance mensuelle sont les aéronefs (+ 41,4 %), les carburants diesel et biodiesel (+ 62,6 %), le mazout léger (+ 256,3 %), ainsi que l'aluminium et les alliages d'aluminium sous forme brute (+ 11,7 %).

Parmi les produits dont les exportations ont diminué en novembre, on trouve notamment les autobus, les autocars et les véhicules à usages spéciaux (- 67,0 %), le mazout lourd (- 63,0 %), les minerais et concentrés de nickel (- 86,9 %), ainsi que les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, sans moteur électrique (- 30,0 %).

Les exportations des onze premiers mois de 2025 ont fléchi de 5,1 % par rapport à la même période de 2024.

Les exportations destinées aux États-Unis

Les exportations du Québec des onze premiers mois de 2025 destinées aux États-Unis, non désaisonnalisées et en dollars courants, ont affiché une baisse de 7,9 % par rapport aux mêmes mois de 2024. Sur cette même base et pour la même période, les exportations vers les autres pays (à l'exception des États-Unis) ont progressé de 9,8 %. Par conséquent, les exportations totales, y compris celles à destination des États-Unis, ont diminué de 3,2 %.

Consultez la section des tableaux sur le commerce international de marchandises avec les États-Unis pour obtenir la composition par produits des exportations et des importations du Québec avec ce pays.

Augmentation de 5,2 % des importations internationales de marchandises du Québec en novembre 2025

Les importations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont connu un gain de 5,2 % en novembre 2025 par rapport à octobre (- 0,7 % en octobre).

Les produits ayant le plus contribué à la hausse de ces importations sont les produits pharmaceutiques et médicinaux (+ 47,1 %), les formes primaires et les produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages de métaux non ferreux, sauf d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et d'aluminium (+ 334,1 %), les lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie (+ 308,7 %), ainsi que les minerais et concentrés de nickel, dont les importations d'octobre 2025 étaient très faibles.

En revanche, les importations de certains produits ont diminué en novembre. C'est notamment le cas pour le pétrole brut classique (- 48,8 %), la bauxite et l'oxyde d'aluminium (- 26,1 %), les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, sans moteur électrique (- 7,5 %), ainsi que les déchets et rebuts de métaux non ferreux (-56,8 %).

Les importations des onze premiers mois de 2025 ont crû de 5,6 % par rapport aux mêmes mois de 2024.

La situation au Canada

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 29 janvier 2026, les exportations canadiennes de marchandises, désaisonnalisées et en dollars constants, ont diminué de 0,1 % en novembre 2025 par rapport au mois précédent. Les importations ont quant à elles augmenté de 1,0 %.

Pour les onze premiers mois de 2025, les exportations de marchandises du Canada se sont repliées de 1,4 % par rapport à la même période de 2024, tandis que les importations ont enregistré une hausse de 0,2 %.

Exportations et importations internationales de marchandises1 (variations en pourcentage)

2024

2025

Variation annuelle



Variation mensuelle Variation cumulative2





Octobre

Novembre Québec











Exportations 2,9

- 4,9

3,4 - 5,1 Importations 1,4

- 0,7

5,2 5,6













Canada











Exportations 1,1

- 0,5

- 0,1 - 1,4 Importations 0,3

3,4

1,0 0,2 1. Données désaisonnalisées, en dollars constants (aux prix de 2017). 2. Les onze premiers mois de 2025 par rapport aux mêmes mois de 2024. Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

Pour plus d'informations sur les principaux indicateurs économiques, consulter les Faits saillants économiques.

Liens utiles

Prochaine diffusion : 10 mars 2026

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Consulter le calendrier des diffusions à venir.

S'abonner aux alertes courriel pour connaître les mises à jour de statistiques.

SOURCE Institut de la statistique du Québec