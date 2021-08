MONTRÉAL, le 16 août 2021 /CNW Telbec/ - Ce que les entrepreneurs de partout au Québec attendaient patiemment vient d'être livré par les gouvernements fédéral et provincial. L'assouplissement annoncé pour certains programmes d'immigration - Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), Permis de travail ouvert transitoire (PTOT), Programme de la mobilité internationale plus (PMI+) - signifie que des besoins urgents en main-d'œuvre pourront être comblés plus rapidement.

Cette bonne nouvelle stimulera la vitalité économique de nos régions. En fait, selon nos experts d'AURAY Sourcing, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, spécialisés en recrutement international et en immigration, nul doute que ces mesures allègeront les entrepreneurs québécois qui remuent ciel et terre pour offrir leurs produits et services, et permettront aux travailleurs étrangers de s'intégrer plus rapidement au marché du travail.

Toutefois, combler les 146 865 postes vacants (juin 2021) reste une solution à court terme. L'accompagnement dans le recrutement devient alors plus qu'essentiel pour assurer le développement des entreprises partout au Québec et leur épanouissement. Pour se faire, l'équipe d'AURAY Sourcing travaille fort pour répondre aux nombreuses demandes en mobilité internationale, que ce soit auprès de secteurs criants comme en santé ou en fabrication ainsi que d'autres secteurs impactés.

« Il s'agit d'une excellente initiative de notre gouvernement face à la pénurie de main-d'œuvre vécue par nos entreprises québécoises. Bon nombre de nos clients sont ravis d'apprendre cette nouvelle tant attendue. En effet, les programmes sont très limités actuellement, ces nouvelles mesures vont grandement faciliter l'embauche de travailleurs étrangers au Québec. Nous espérons qu'une nouvelle liste de traitements simplifiés soit aussi publiée rapidement afin d'alléger les procédures dans les secteurs de l'économie les plus touchés par cette pénurie. » selon Wayne Tessier, directeur général d'AURAY Sourcing.

Pour bien réaliser ces mesures, il faut toutefois que les entrepreneurs soient accompagnés.

« Nous sommes toujours très bien accompagnés par l'équipe d'AURAY Sourcing, du recrutement des candidats internationaux, aux démarches pour l'immigration, jusqu'à trouver le logement des nouveaux travailleurs internationaux. L'équipe d'experts en place est travaillante, rassurante et dévouée. Nous pouvons clairement dire que l'accompagnement d'AURAY Sourcing joue un rôle majeur dans l'épanouissement de nos employés et le développement de notre entreprise. » - Nathalie Boivin, directrice des ressources humaines du Groupe JLD-LAGUE John Deere et du Groupe TransDiff division Peterbilt.

Maintenant, considérant ces nouvelles mesures d'assouplissements, quelles sont les étapes à compléter par les entrepreneurs afin de débuter les procédures d'embauche de travailleurs étrangers? D'un point de vue juridique, combien de temps faudra-t-il pour atteindre cet équilibre sur le marché.

À propos d'AURAY Sourcing

AURAY Sourcing offre aux entreprises québécoises un service complet en recrutement, en acquisition de talents, en mobilité internationale et en intégration afin de remédier aux défis de pénurie de la main-d'œuvre.

Grâce à son équipe d'experts dans les domaines du recrutement et de la mobilité internationale, à son réseau mondial de conseillers en immigration ainsi qu'à l'organisation mondiale Grant Thornton établie dans plus de 140 pays, AURAY Sourcing est en mesure de répondre aux entreprises requérant une main-d'œuvre qualifiée et aux candidats étrangers à la recherche d'un emploi.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 700 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

