Immigration: le Conseil du patronat du Québec salue la suspension du PEQ

MONTRÉAL, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) tient à souligner l'ouverture du gouvernement du Québec qui a mis sur la glace sa réforme du Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

« L'ouverture du gouvernement du Québec démontre son intention de travailler avec les partenaires économiques afin d'élaborer des solutions qui soient dans l'intérêt de tous », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « Nous réitérons notre entière collaboration afin de dégager des mesures en arrimage avec les besoins du Québec et de ses entreprises. »

Les partenaires du marché du travail sont bien placés pour identifier les secteurs en déficit où les immigrants pourront contribuer activement. « Le contexte de rareté de main-d'oeuvre qui met le plomb dans l'aile de nombreuses entreprises québécoises nous oblige à une prise de conscience collective: il faut mettre en place les mesures nécessaires pour faciliter la venue de personnes immigrantes, qui représentent un important bassin de travailleurs », conclut M. Dorval.

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic.

