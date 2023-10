Immigration, Francisation et Intégration - Nouvelle direction régionale pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec

ROUYN-NORANDA, QC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), Mme Christine Fréchette, annonce aujourd'hui à Rouyn-Noranda, la création de la direction régionale du MIFI de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Par le déploiement de cette nouvelle direction régionale, le MIFI bonifie ses services de proximité aux personnes immigrantes, aux entreprises, aux organismes partenaires, aux collectivités ainsi qu'aux municipalités et aux MRC afin de répondre aux défis de la régionalisation de l'immigration sur l'ensemble du territoire du Québec.

Le Ministère accroît sa présence en région par l'ajout de ressources humaines supplémentaires qui contribueront à renforcer sa capacité d'offrir un accompagnement personnalisé aux personnes immigrantes dans leur parcours d'intégration à la société québécoise. De plus, les nouvelles personnes en place à la direction régionale permettront, notamment, de mieux répondre aux différents besoins des personnes immigrantes et des entreprises sur le territoire afin que les collectivités soient toujours mieux outillées et plus inclusives.

Le réseau régional du MIFI comptera donc désormais 10 directions régionales qui regroupent 73 antennes dans l'ensemble des régions du Québec et au sein desquelles travaillent plus de 200 employés. Précisons que les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec étaient jusqu'à maintenant regroupées avec celle de l'Outaouais qui devient maintenant une seule direction régionale.

Citations :

« Je suis très fière d'annoncer la création de cette dixième direction régionale au sein de la grande famille du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Ce nouveau déploiement de ressources régionales traduit la préoccupation constante de notre gouvernement d'offrir des services de proximité dans toutes les régions du Québec afin de répondre efficacement aux défis de la régionalisation de l'immigration, l'une des priorités de notre gouvernement. La mission de notre Ministère est d'assurer que nos collectivités soient des milieux d'accueil toujours plus favorables et durables pour toutes les personnes immigrantes qui choisissent le Québec. Également, je salue et je remercie tous les organismes et les entreprises de la région qui travaillent avec nous et qui fournissent de nombreux efforts pour atteindre ce même objectif. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Le Nord-du-Québec est une région qui se développe bien et qui croit en l'apport des personnes immigrantes pour enrichir ses communautés et participer à sa vitalité économique. Nous sommes très heureux de collaborer avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration qui nous donne les outils et les ressources nécessaires afin que nous puissions bien accueillir et intégrer les nouvelles personnes qui choisissent de s'établir chez nous. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« De plus en plus de personnes immigrantes s'installent en Abitibi-Témiscamingue et c'est un grand privilège pour nous. Elles choisissent nos grands espaces qui leur offrent la nature et la qualité de vie qu'ils souhaitent. Par la suite, de concert avec tous les acteurs du milieu et le MIFI, notre rôle est de faire en sorte que notre collectivité devienne la meilleure pour y vivre à toutes ces personnes, peu importe leur provenance. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Faits saillants :

La présence du MIFI en région permet d'offrir des services de proximité aux personnes immigrantes, aux entreprises, aux partenaires, aux villes et aux MRC afin de faire face aux défis de la régionalisation de l'immigration et répondre aux besoins du marché du travail sur l'ensemble du territoire.

Le siège social de la Direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec est situé dans la ville de Rouyn-Noranda puisqu'elle représente un pôle administratif du gouvernement du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Lien connexe :

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/immigration/coordonnees/joindre-directions-regionales

